В Курганской области выросло количество туристских поездок

В Курганской области зафиксирован рост туристической активности в начале 2025 года. За январь–февраль 2025 года в регионе зарегистрировано 48 605 туристских поездок, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает Росстат.
«Курганская область. За январь–февраль 2025 года — 48 605 туристских поездок», — говорится на сайте государственной статистики ЕМИСС. Отмечается, что год назад было совершено 38 538 поездок.
На сайте также поясняется, что туристский поток — это общее количество туристических поездок, совершенных в определенное место за определенный период времени. Если речь идет о конкретном регионе России (например, о Краснодарском крае или Москве), то туристский поток отражает, сколько поездок было совершено именно в этот регион как россиянами, так и иностранцами.
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