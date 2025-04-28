28 апреля 2025

В Курганской области выросло количество туристских поездок

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области выросло количество туристских поездок
В Курганской области выросло количество туристских поездок Фото:

В Курганской области зафиксирован рост туристической активности в начале 2025 года. За январь–февраль 2025 года в регионе зарегистрировано 48 605 туристских поездок, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает Росстат.

«Курганская область. За январь–февраль 2025 года — 48 605 туристских поездок», — говорится на сайте государственной статистики ЕМИСС. Отмечается, что год назад было совершено 38 538 поездок.

На сайте также поясняется, что туристский поток — это общее количество туристических поездок, совершенных в определенное место за определенный период времени. Если речь идет о конкретном регионе России (например, о Краснодарском крае или Москве), то туристский поток отражает, сколько поездок было совершено именно в этот регион как россиянами, так и иностранцами.

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В Курганской области зафиксирован рост туристической активности в начале 2025 года. За январь–февраль 2025 года в регионе зарегистрировано 48 605 туристских поездок, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает Росстат. «Курганская область. За январь–февраль 2025 года — 48 605 туристских поездок», — говорится на сайте государственной статистики ЕМИСС. Отмечается, что год назад было совершено 38 538 поездок. На сайте также поясняется, что туристский поток — это общее количество туристических поездок, совершенных в определенное место за определенный период времени. Если речь идет о конкретном регионе России (например, о Краснодарском крае или Москве), то туристский поток отражает, сколько поездок было совершено именно в этот регион как россиянами, так и иностранцами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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