28 апреля 2025

Философ Дугин: Россия должна назвать нового «генерала Армагеддона»

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Дугин призвал готовится к войне с США
Дугин призвал готовится к войне с США Фото:

Россия должна назвать нового офицера «Генералом Армагеддоном». Такое мнение высказал философ Александр Дугин. 

«Можно кого-нибудь еще назвать „генералом Армагеддоном“, если [Сергей] Суровикин несколько исчез из поля зрения. [Президент США Дональд] Трамп презирает слабых и несуверенных. А то, мне кажется, все как-то расслабились», — написал он в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в администрации Трампа обсуждала необходимость занять более жесткую позицию в отношении России на фоне украинского конфликта. Несмотря на это, сам Трамп и его советники придерживаются мнения о важности достижения мира, а американские ведомства продолжают разрабатывать новые антироссийские санкции.

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Россия должна назвать нового офицера «Генералом Армагеддоном». Такое мнение высказал философ Александр Дугин.  «Можно кого-нибудь еще назвать „генералом Армагеддоном“, если [Сергей] Суровикин несколько исчез из поля зрения. [Президент США Дональд] Трамп презирает слабых и несуверенных. А то, мне кажется, все как-то расслабились», — написал он в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что в администрации Трампа обсуждала необходимость занять более жесткую позицию в отношении России на фоне украинского конфликта. Несмотря на это, сам Трамп и его советники придерживаются мнения о важности достижения мира, а американские ведомства продолжают разрабатывать новые антироссийские санкции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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