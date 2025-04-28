Россия должна назвать нового офицера «Генералом Армагеддоном». Такое мнение высказал философ Александр Дугин.
«Можно кого-нибудь еще назвать „генералом Армагеддоном“, если [Сергей] Суровикин несколько исчез из поля зрения. [Президент США Дональд] Трамп презирает слабых и несуверенных. А то, мне кажется, все как-то расслабились», — написал он в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в администрации Трампа обсуждала необходимость занять более жесткую позицию в отношении России на фоне украинского конфликта. Несмотря на это, сам Трамп и его советники придерживаются мнения о важности достижения мира, а американские ведомства продолжают разрабатывать новые антироссийские санкции.
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