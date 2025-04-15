WSJ: Келлог и Рубио посоветовали Трампу занять более жесткую позицию по России

Некоторые высокопоставленные чиновники администрации американского лидера Дональда Трампа, в том числе спецпосланник Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио, посоветовали ему занять более жесткую позицию в отношении России в украинском конфликте. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.
«Эта группа (высокопоставленных сотрудников Белого дома — прим. URA.RU), которая, по словам американских чиновников, включает госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кита Келлога, посоветовали (Трампу — прим. URA.RU) <...> (занять — прим. URA.RU) более жесткую позицию в отношении требований Москвы территориальных уступок от Киева», — говорится в материале. Кроме того, они также посоветовали Дональду Трампу вести себя осторожней при ведении дел с президентом РФ Владимиром Путиным.
Однако американский лидер продолжает придерживаться мнения, аналогичного тому, что выражает его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Они оба считают, что российский президент заинтересован в достижении мира на Украине. Несмотря на разногласия внутри администрации США, даже те советники, которые выступают за ужесточение курса в отношении РФ, поддерживают стремление Трампа к завершению украинского кризиса.
При этом Госдепартамент и Минфин Штатов уже разрабатывают новые меры для усиления антироссийских санкций. Такое заявление сделал бывший высокопоставленный сотрудник Госдепа Дэниел Фрайд.
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