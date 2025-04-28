Помощник Трампа раскрыл будущее Украины

В случае затяжного конфликта на Украине Киев не сможет одержать победу. При этом не исключена вероятность эскалации напряженности до уровня ядерного конфликта, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Если это не прекратится, украинцы не выиграют войну. Я думаю, что в мейнстримовых СМИ бытует странное мнение: если это продлится еще несколько лет, русские не выдержат, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем», — рассказал Вэнс в интервью онлайн-программе Чарли Кирка.
Политик считает, что дальнейшее продолжение боевых действий способно привести к обострению ситуации вплоть до ядерного конфликта. При этом Вэнс не исключил возможности территориальной сделки между Россией и Украиной для прекращения конфликта. Ранее вице-президент США озвучил предложение заморозить границы Украины по линии боевого соприкосновения, пишет RT.
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