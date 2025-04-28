28 апреля 2025

Трамп назвал достижения своей администрации за 100 дней «историческими»

Трамп: мы уже побили все рекорды предыдущих администраций
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп охарактеризовал первые 100 дней своего президентства
Трамп охарактеризовал первые 100 дней своего президентства Фото:

Президент США Дональд Трамп назвал достижения своей администрации за первые 100 дней «историческими». Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

«Мы уже побили все рекорды предыдущих администраций и продолжим усердно трудиться и нанимать самых компетентных и трудолюбивых патриотов, которые приведут нашу страну к золотому веку», — написал Трамп на своей странице в Truth Social. Он добавил, что его команда нацелена на внедрение новых инициатив и реформ, которые должны обеспечить дальнейший рост и процветание Соединенных Штатов.

Ранее Трамп заявлял о намерении добиться перемирия на Украине в течение первых 100 дней своего президентского срока. По данным СМИ, американская администрация проводит переговоры с европейскими коллегами, чтобы обсудить прекращение огня, а сам президент подчеркивает важность урегулирования конфликта.

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Президент США Дональд Трамп назвал достижения своей администрации за первые 100 дней «историческими». Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social. «Мы уже побили все рекорды предыдущих администраций и продолжим усердно трудиться и нанимать самых компетентных и трудолюбивых патриотов, которые приведут нашу страну к золотому веку», — написал Трамп на своей странице в Truth Social. Он добавил, что его команда нацелена на внедрение новых инициатив и реформ, которые должны обеспечить дальнейший рост и процветание Соединенных Штатов. Ранее Трамп заявлял о намерении добиться перемирия на Украине в течение первых 100 дней своего президентского срока. По данным СМИ, американская администрация проводит переговоры с европейскими коллегами, чтобы обсудить прекращение огня, а сам президент подчеркивает важность урегулирования конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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