Трамп назвал достижения своей администрации за 100 дней «историческими»

Президент США Дональд Трамп назвал достижения своей администрации за первые 100 дней «историческими». Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.
«Мы уже побили все рекорды предыдущих администраций и продолжим усердно трудиться и нанимать самых компетентных и трудолюбивых патриотов, которые приведут нашу страну к золотому веку», — написал Трамп на своей странице в Truth Social. Он добавил, что его команда нацелена на внедрение новых инициатив и реформ, которые должны обеспечить дальнейший рост и процветание Соединенных Штатов.
Ранее Трамп заявлял о намерении добиться перемирия на Украине в течение первых 100 дней своего президентского срока. По данным СМИ, американская администрация проводит переговоры с европейскими коллегами, чтобы обсудить прекращение огня, а сам президент подчеркивает важность урегулирования конфликта.
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