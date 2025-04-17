The Economist: Трамп хочет закончить конфликт на Украине к концу апреля

Американский лидер Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает добиться перемирия на Украине в течение первых 100 дней своего президентского срока, сообщают иностранные издания. По данным источника, глава США намерен завершить конфликт уже к концу апреля.
«Он [Трамп] обещал закончить конфликт на Украине в течение дня. Теперь, говорят инсайдеры, Дональд Трамп надеется добиться прекращения огня в течение своих первых 100 дней — то есть к концу этого месяца», — пишет The Economist.
Ранее официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс сообщила, что американские официальные лица проведут переговоры с европейскими коллегами в Париже, чтобы обсудить вопрос прекращения огня на территории Украины. Представитель подчеркнула, что глава Штатов Дональд Трамп прилагает усилия к урегулированию конфликта, пишет RT. По ее мнению, текущая ситуация на Украине вызывает серьезное беспокойство и не может быть признана допустимой.
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