The Economist: Трамп хочет закончить конфликт на Украине к концу апреля

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Трамп намерен установить перемирие на Украине до конца апреля
Трамп намерен установить перемирие на Украине до конца апреля Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Американский лидер Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает добиться перемирия на Украине в течение первых 100 дней своего президентского срока, сообщают иностранные издания. По данным источника, глава США намерен завершить конфликт уже к концу апреля.

«Он [Трамп] обещал закончить конфликт на Украине в течение дня. Теперь, говорят инсайдеры, Дональд Трамп надеется добиться прекращения огня в течение своих первых 100 дней — то есть к концу этого месяца», — пишет The Economist.

Ранее официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс сообщила, что американские официальные лица проведут переговоры с европейскими коллегами в Париже, чтобы обсудить вопрос прекращения огня на территории Украины. Представитель подчеркнула, что глава Штатов Дональд Трамп прилагает усилия к урегулированию конфликта, пишет RT. По ее мнению, текущая ситуация на Украине вызывает серьезное беспокойство и не может быть признана допустимой.

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Американский лидер Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает добиться перемирия на Украине в течение первых 100 дней своего президентского срока, сообщают иностранные издания. По данным источника, глава США намерен завершить конфликт уже к концу апреля. «Он [Трамп] обещал закончить конфликт на Украине в течение дня. Теперь, говорят инсайдеры, Дональд Трамп надеется добиться прекращения огня в течение своих первых 100 дней — то есть к концу этого месяца», — пишет The Economist. Ранее официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс сообщила, что американские официальные лица проведут переговоры с европейскими коллегами в Париже, чтобы обсудить вопрос прекращения огня на территории Украины. Представитель подчеркнула, что глава Штатов Дональд Трамп прилагает усилия к урегулированию конфликта, пишет RT. По ее мнению, текущая ситуация на Украине вызывает серьезное беспокойство и не может быть признана допустимой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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