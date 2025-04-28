Автобусы до кладбищ запустят в Екатеринбурге в Родительский день

В Радоницу запустят три дополнительных маршрута
В Екатеринбурге 29 апреля организуют дополнительные автобусные маршруты к трем городским кладбищам. Это связано с празднованием Радоницы — дня поминовения усопших, когда принято посещать места захоронений. Об этом сообщили на сайте пресс-службы мэрии.
Для удобства горожан будет запущено три дополнительных маршрута:
- №80н «Метро Ботаническая – Нижне-Исетское кладбище» (с 09:00 до 19:00, интервал 18–20 минут);
- №99 «Площадь 1-й пятилетки – кладбище Окружное» (с 8:30 до 19:00, интервал 20–30 минут);
- №63 «ТЦ Мега – кладбище Лесное – ЖК „Солнечный“ – ТЦ Мега» (с 7:30 до 19:10, интервал 15–30 минут).
Православные отмечают Радоницу на девятый день после Пасхи. Что принято ставить на стол в Родительский день — в материале URA.RU.
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