28 апреля 2025

Автобусы до кладбищ запустят в Екатеринбурге в Родительский день

© Служба новостей «URA.RU»
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В Радоницу запустят три дополнительных маршрута
В Радоницу запустят три дополнительных маршрута Фото:

В Екатеринбурге 29 апреля организуют дополнительные автобусные маршруты к трем городским кладбищам. Это связано с празднованием Радоницы — дня поминовения усопших, когда принято посещать места захоронений. Об этом сообщили на сайте пресс-службы мэрии.

Для удобства горожан будет запущено три дополнительных маршрута:

  • №80н «Метро Ботаническая – Нижне-Исетское кладбище» (с 09:00 до 19:00, интервал 18–20 минут);
  • №99 «Площадь 1-й пятилетки – кладбище Окружное» (с 8:30 до 19:00, интервал 20–30 минут);
  • №63 «ТЦ Мега – кладбище Лесное – ЖК „Солнечный“ – ТЦ Мега» (с 7:30 до 19:10, интервал 15–30 минут).

Православные отмечают Радоницу на девятый день после Пасхи. Что принято ставить на стол в Родительский день — в материале URA.RU.

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В Екатеринбурге 29 апреля организуют дополнительные автобусные маршруты к трем городским кладбищам. Это связано с празднованием Радоницы — дня поминовения усопших, когда принято посещать места захоронений. Об этом сообщили на сайте пресс-службы мэрии. Для удобства горожан будет запущено три дополнительных маршрута: Православные отмечают Радоницу на девятый день после Пасхи. Что принято ставить на стол в Родительский день — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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