28 апреля 2025

Шквальный ветер перевернул фуру на тюменской трассе. Фото

На трассе Тюмень — Омск из-за ветра перевернулся грузовик
© Служба новостей «URA.RU»
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Перевернувшаяся фура перекрыла движение по дороге
Перевернувшаяся фура перекрыла движение по дороге Фото:

На 108-м километре трассы Тюмень — Омск под Заводоуковском произошла авария: шквальный ветер опрокинул грузовик с пенопластом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

«Большегруз MAN с полуприцепом, груженым пенопластом, опрокинулся от порыва ветра. Двигался со стороны города Омска в сторону города Тюмени», — отмечено в ведомстве.

Водитель большегруза не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они организовали реверсивное движение на этом участке автодороги.

Ранее на тюменской трассе большегруз столкнулся с отечественной легковушкой. В ДТП погибли два человека.

Из-за ДТП организовано реверсивное движение
Из-за ДТП организовано реверсивное движение
Фото:

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На 108-м километре трассы Тюмень — Омск под Заводоуковском произошла авария: шквальный ветер опрокинул грузовик с пенопластом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. «Большегруз MAN с полуприцепом, груженым пенопластом, опрокинулся от порыва ветра. Двигался со стороны города Омска в сторону города Тюмени», — отмечено в ведомстве. Водитель большегруза не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они организовали реверсивное движение на этом участке автодороги. Ранее на тюменской трассе большегруз столкнулся с отечественной легковушкой. В ДТП погибли два человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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