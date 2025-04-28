На 108-м километре трассы Тюмень — Омск под Заводоуковском произошла авария: шквальный ветер опрокинул грузовик с пенопластом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.
«Большегруз MAN с полуприцепом, груженым пенопластом, опрокинулся от порыва ветра. Двигался со стороны города Омска в сторону города Тюмени», — отмечено в ведомстве.
Водитель большегруза не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они организовали реверсивное движение на этом участке автодороги.
Ранее на тюменской трассе большегруз столкнулся с отечественной легковушкой. В ДТП погибли два человека.
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