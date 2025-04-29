ГАИ просит челябинцев в Радоницу пересесть на общественный транспорт

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска рекомендуют жителям города в Родительский день воспользоваться общественным транспортом для посещения городских кладбищ. В ближайшие двое суток будет введен запрет на остановку и стоянку личного транспорта вблизи городских кладбищ, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Родительский день добираться до городских кладбищ лучше на общественном транспорте. С 07:00 29 апреля до 20:00 30 апреля будет запрещена остановка и стоянка транспорта в районе городских кладбищ», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Жителям Челябинска не рекомендуется оставлять личный транспорт на проезжей части. За нарушение правил парковки предусмотрен штраф в размере 2000 рублей. Для безопасности посещающих места захоронений будет увеличено количество патрульных экипажей возле кладбищ. Также будут организованы дополнительные посты регулирования дорожного движения. Особое внимание будет уделяться пресечению нарушений, создающих помехи для движения общественного транспорта, добавили в ведомстве.
В Челябинске автобусы №44, №94 и №195 на Радоницу будут ходить каждые 6-15 минут, сообщила ранее пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. Остановка автомобилей вблизи кладбищ запрещена.
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