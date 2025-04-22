22 апреля 2025

Автобусы на Радоницу до кладбищ в Челябинске будут ходить каждые 15 минут

© Служба новостей «URA.RU»
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На Градское и Преображенское кладбище автобусы 29 апреля запустят с девяти утра
На Градское и Преображенское кладбище автобусы 29 апреля запустят с девяти утра Фото:

В Челябинске автобусы №44, №94 и №195 на Радоницу и в выходные перед ней будут ходить каждый 6-15 минут. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«26 и 27 апреля на Градское кладбище можно доехать на автобусе №94 „Чичерина — Градское кладбище“ с 10:00 до 18:00. Отправление каждые 15 минут», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

На Преображенское кладбище поедет автобус №195 «Чичерина — Преображенское кладбище» с 9:30 до 18:30. Время отправления — каждые 60 минут.

29 апреля на Градское кладбище автобус №94 будет ходить с 9:00 до 19:00 каждые 6-12 минут. На Преображенское кладбище — автобус №195 с 9:00 до 19:00 каждые 15-30 минут.

На маршрут № 44 «ЧМК — Соколиная гора» дополнительно выйдет один автобус большого класса. Сам автобус запустят с 10:00 до 16:00.

В Челябинске в выходные, 22 и 23 апреля  до городских кладбищ также будут ходить автобусы №94 и №95. Интервал движение составит 15-60 минут, сообщили ранее в областной службе перевозчика.

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В Челябинске автобусы №44, №94 и №195 на Радоницу и в выходные перед ней будут ходить каждый 6-15 минут. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. «26 и 27 апреля на Градское кладбище можно доехать на автобусе №94 „Чичерина — Градское кладбище“ с 10:00 до 18:00. Отправление каждые 15 минут», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. На Преображенское кладбище поедет автобус №195 «Чичерина — Преображенское кладбище» с 9:30 до 18:30. Время отправления — каждые 60 минут. 29 апреля на Градское кладбище автобус №94 будет ходить с 9:00 до 19:00 каждые 6-12 минут. На Преображенское кладбище — автобус №195 с 9:00 до 19:00 каждые 15-30 минут. На маршрут № 44 «ЧМК — Соколиная гора» дополнительно выйдет один автобус большого класса. Сам автобус запустят с 10:00 до 16:00. В Челябинске в выходные, 22 и 23 апреля  до городских кладбищ также будут ходить автобусы №94 и №95. Интервал движение составит 15-60 минут, сообщили ранее в областной службе перевозчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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