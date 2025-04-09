В Челябинске в Радоницу перекроют проезды на кладбища

В Челябинске в Радоницу, которая в 2025 году выпадает на 29 апреля, запретят остановку автомобилей вблизи кладбищ. Как сообщили URA.RU в городской ГАИ, ограничения продлятся с 7:00 до 20:00.
«С 07:00 до 20:00 будет запрещена остановка, стоянка и движение транспорта вблизи входа на кладбище. Мы будем осуществлять контроль за движением в районе погостов. За нарушение предусмотрен штраф в размере полутора тысяч рублей», — уточнили URA.RU в ГАИ.
Согласно информации ведомства, проезд ограничат на все кладбища города. На Митрофановском кладбище запретят стоянку автомобилей вблизи входа на пересечении улиц Блюхера и Дарвина, на Успенском кладбище — на перекрестах Свердловского тракта с улицами Радонежская и Мастеровая, а также улицы Автодорожная с улицей Мастеровая. Расстановку транспорта запретили также на Шершневском кладбище и у Сухомесовского кладбища на улице Кольцевая.
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