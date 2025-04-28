Екатеринбуржец, зарезавший девушку на Эльмаше, избежит тюрьмы

Екатеринбуржец Аркадий Писков, обвиненный в зверском убийстве 30-летней Юлии Плотниковой на Эльмаше, избежит тюремного срока. Его признали невменяемым, следствие просит применить к нему меры принудительного медицинского характера, сообщили URA.RU в Орджоникидзевском райсуде, где рассматривается дело.
Трагедия произошла днем 23 ноября 2024 года возле дома №106 на Красных Командиров. По версии следствия, Писков в состоянии алкогольного опьянения напал на Плотникову с ножом из личной неприязни. Он перерезал ей горло, испытав внезапный приступ ненависти.
После убийства Писков попытался скрыться, но его поймали по дороге в Алапаевск. На допросе он во всем сознался. И заявил, что на преступление его якобы подтолкнули голоса в голове. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.
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