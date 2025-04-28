28 апреля 2025

Екатеринбуржец, зарезавший девушку на Эльмаше, избежит тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Аркадию Пискову. Екатеринбург , писков аркадий
Аркадия Пискова признали невменяемым Фото:
новость из сюжета
На Эльмаше девушке перерезали горло

Екатеринбуржец Аркадий Писков, обвиненный в зверском убийстве 30-летней Юлии Плотниковой на Эльмаше, избежит тюремного срока. Его признали невменяемым, следствие просит применить к нему меры принудительного медицинского характера, сообщили URA.RU в Орджоникидзевском райсуде, где рассматривается дело.

Трагедия произошла днем 23 ноября 2024 года возле дома №106 на Красных Командиров. По версии следствия, Писков в состоянии алкогольного опьянения напал на Плотникову с ножом из личной неприязни. Он перерезал ей горло, испытав внезапный приступ ненависти.

После убийства Писков попытался скрыться, но его поймали по дороге в Алапаевск. На допросе он во всем сознался. И заявил, что на преступление его якобы подтолкнули голоса в голове. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.

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Екатеринбуржец Аркадий Писков, обвиненный в зверском убийстве 30-летней Юлии Плотниковой на Эльмаше, избежит тюремного срока. Его признали невменяемым, следствие просит применить к нему меры принудительного медицинского характера, сообщили URA.RU в Орджоникидзевском райсуде, где рассматривается дело. Трагедия произошла днем 23 ноября 2024 года возле дома №106 на Красных Командиров. По версии следствия, Писков в состоянии алкогольного опьянения напал на Плотникову с ножом из личной неприязни. Он перерезал ей горло, испытав внезапный приступ ненависти. После убийства Писков попытался скрыться, но его поймали по дороге в Алапаевск. На допросе он во всем сознался. И заявил, что на преступление его якобы подтолкнули голоса в голове. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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