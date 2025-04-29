Пленный украинец: из белгородской Поповки не вернулся ни один солдат ВСУ

Ни один военнослужащий ВС Украины, предпринявший попытку проникновения в населенный пункт Поповка Белгородской области, не вернулся. Об этом сообщил украинский военнослужащий Александр Гетрик, который попал в плен к ВС РФ.
«Нам был приказ, мы были уже окопаны южнее Поповки, был приказ сидеть, выжидать, докладывать обстановку. Еще [нужно] было ждать, как выходят ВСУ из Поповки. По истечении времени никто не вышел, в течение где-то суток», — рассказал военнопленный в видеозаписи для Минобороны РФ. Он добавил, что спустя время начался мощный артиллерийский обстрел.
Гетрик уточнил, что в определенный момент осознал, что остался на позиции один. Российские военные приказали ему выбросить оружие. Затем Александру Гетрику сказали снять бронежилет и каску, поднять руки и покинуть окоп. После этого он сразу сдался в плен.
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