Бастрыкин поручил проверить челябинский завод, где нелегально работают мигранты

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить предприятие в Челябинске, где трудятся нелегальные мигранты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В СК России поступило обращение по вопросу нарушения руководством одного из производственных предприятий в Челябинске миграционного законодательства. Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении», — уточнили в пресс-службе ведомтва
В сообщении указывалось, что на одном из заводов города трудятся мигранты, в том числе находящиеся в стране незаконно. Во время рейдов их заранее предупреждают о том, что нужно спрятаться. В региональном СК начата процессуальная проверка, ее результаты поставлены на контроль.
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