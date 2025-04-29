Бастрыкин поручил проверить челябинский завод, где нелегально работают мигранты

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Александр Бастрыкин поручил провести проверку на челябинском предприятии
Александр Бастрыкин поручил провести проверку на челябинском предприятии Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить предприятие в Челябинске, где трудятся нелегальные мигранты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В СК России поступило обращение по вопросу нарушения руководством одного из производственных предприятий в Челябинске миграционного законодательства. Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении», — уточнили в пресс-службе ведомтва

В сообщении указывалось, что на одном из заводов города трудятся мигранты, в том числе находящиеся в стране незаконно. Во время рейдов их заранее предупреждают о том, что нужно спрятаться. В региональном СК начата процессуальная проверка, ее результаты поставлены на контроль.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить предприятие в Челябинске, где трудятся нелегальные мигранты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В СК России поступило обращение по вопросу нарушения руководством одного из производственных предприятий в Челябинске миграционного законодательства. Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении», — уточнили в пресс-службе ведомтва В сообщении указывалось, что на одном из заводов города трудятся мигранты, в том числе находящиеся в стране незаконно. Во время рейдов их заранее предупреждают о том, что нужно спрятаться. В региональном СК начата процессуальная проверка, ее результаты поставлены на контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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