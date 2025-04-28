В Березниках Пермского края мать с двумя детьми держит в страхе целый подъезд. Одного из соседей женщина и вовсе избила молотком. О том, как все произошло и давно ли пермячка третирует жителей дома, мужчина рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU.
«Она с сыновьями живет тут примерно два года. Одному из них около 15 лет, второму примерно 10-11 лет. Слушают музыку по ночам, громко кричат, не дают спать, живут ровно под нами. И вот у этой Ольги конфликт с нашей семьей и с соседкой выше. Она ходит по подъезду с гантелями и молотком, стучится этим всем в двери, кричит. Ведет себя неадекватно. Звонки в полицию и ПДН не помогают», — сетует сосед неадекватной пермячки.
По словам мужчины, ему надоело терпеть громкую музыку по ночам и однажды днем он в отместку тоже включил музыку. «Это разбудило ее и ее детей. Они пришли с молотком. Проломили мне голову, сломали ребро. Была вызвана полиция, ездили в больницу, но уголовное дело до сих пор не возбуждено. Жалобы в прокуратуру и комиссию по делам несовершеннолетних никак не помогают. Максимум, это приезжают и разговаривают с этой женщиной», — рассказал мужчина URA.RU. Агентство направило запросы в пресс-службы краевого ГУ МВД и прокуратуры Прикамья.
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