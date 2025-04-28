В Кургане интересно: Донецкий симфонический оркестр выступит в филармонии

В Кургане пройдет совместный концерт Донецкого академического симфонического оркестра имени С. С. Прокофьева и Зауральского симфонического оркестра под управлением маэстро Алексея Смирнова. Об этом сообщается на сайте курганской филармонии.
На концерте будет исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, более известная как «Ленинградская», которая стала символом стойкости и мужества во времена Великой Отечественной войны. «Седьмая симфония Шостаковича, ее еще называют „Ленинградская“, — это великое произведение, отражающее не только волю к Победе, но и непреодолимую силу духа русского народа. Музыка представляет собой хронику военных лет, в каждом звуке слышен след истории. Грандиозная по масштабу композиция подарила надежду и веру не только людям, находящимся в блокадном Ленинграде, но и всему советскому народу», — написано на сайте. Донецкий академический симфонический оркестр имени С. С. Прокофьева был основан в 1933 году по инициативе выдающегося дирижера Натана Рахлина и с тех пор является одним из ведущих музыкальных коллективов региона.
Совместный концерт симфонических оркестров в Кургане проходит на фоне масштабных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ранее в городе уже состоялся концерт «Победная весна» и утверждена обширная программа празднования, включающая выступления артистов, концерты для ветеранов и патриотические акции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».