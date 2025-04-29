Ураган сорвал крышу со старинного здания в центре Челябинска. Фото, видео

29 апреля 2025 в 15:07 Размер текста - 17 +

Штормовой ветер снес крышу со здания в центре города Фото: Алексей Самаев © URA.RU Ураганный ветер сорвал крышу со старинного здания в центре Челябинска по улице Труда, 89. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события. Крышу застелили в 90-х годах и она не выдержала сегодняшнего штормового ветра. «Часть крыши ветер сорвал на старинном здании по улице Труда, 89 в Челябинске. В прошлом году с этого же здания от ветра падали декорации и даже повредили крышу одной из машин, которая была припаркована рядом», — сообщил корреспондент URA.RU с места события, где ему также удалось пообщаться с очевидцами. Известно, что совместно с администрацией района уже ведутся поиски специалистов и техники для устранения последствий урагана. Сейчас в здании работает культурный центр «Штаб хранителей наследия». Волонтеры занимаются сохранением и восстановлением исторической архитектуры региона. Вот так сейчас выглядит крыша здания на Труда, 89 Фото: Алексей Самаев © URA.RU В здании находится «Штаб хранителей наследия» Фото: Алексей Самаев © URA.RU Вид снизу Фото: Алексей Самаев © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ураганный ветер сорвал крышу со старинного здания в центре Челябинска по улице Труда, 89. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события. Крышу застелили в 90-х годах и она не выдержала сегодняшнего штормового ветра. «Часть крыши ветер сорвал на старинном здании по улице Труда, 89 в Челябинске. В прошлом году с этого же здания от ветра падали декорации и даже повредили крышу одной из машин, которая была припаркована рядом», — сообщил корреспондент URA.RU с места события, где ему также удалось пообщаться с очевидцами. Известно, что совместно с администрацией района уже ведутся поиски специалистов и техники для устранения последствий урагана. Сейчас в здании работает культурный центр «Штаб хранителей наследия». Волонтеры занимаются сохранением и восстановлением исторической архитектуры региона.