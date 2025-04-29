Ураганный ветер сорвал крышу со старинного здания в центре Челябинска по улице Труда, 89. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события. Крышу застелили в 90-х годах и она не выдержала сегодняшнего штормового ветра.
«Часть крыши ветер сорвал на старинном здании по улице Труда, 89 в Челябинске. В прошлом году с этого же здания от ветра падали декорации и даже повредили крышу одной из машин, которая была припаркована рядом», — сообщил корреспондент URA.RU с места события, где ему также удалось пообщаться с очевидцами. Известно, что совместно с администрацией района уже ведутся поиски специалистов и техники для устранения последствий урагана.
Сейчас в здании работает культурный центр «Штаб хранителей наследия». Волонтеры занимаются сохранением и восстановлением исторической архитектуры региона.
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