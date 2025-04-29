Ураган сорвал крышу со старинного здания в центре Челябинска. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Штаб хранителей наследия
Штормовой ветер снес крышу со здания в центре города Фото:

Ураганный ветер сорвал крышу со старинного здания в центре Челябинска по улице Труда, 89. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события. Крышу застелили в 90-х годах и она не выдержала сегодняшнего штормового ветра.

«Часть крыши ветер сорвал на старинном здании по улице Труда, 89 в Челябинске. В прошлом году с этого же здания от ветра падали декорации и даже повредили крышу одной из машин, которая была припаркована рядом», — сообщил корреспондент URA.RU с места события, где ему также удалось пообщаться с очевидцами. Известно, что совместно с администрацией района уже ведутся поиски специалистов и техники для устранения последствий урагана.

Сейчас в здании работает культурный центр «Штаб хранителей наследия». Волонтеры занимаются сохранением и восстановлением исторической архитектуры региона.

Штаб хранителей наследия
Вот так сейчас выглядит крыша здания на Труда, 89
Фото:
Штаб хранителей наследия
В здании находится «Штаб хранителей наследия»
Фото:
Штаб хранителей наследия
Вид снизу
Фото:

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Ураганный ветер сорвал крышу со старинного здания в центре Челябинска по улице Труда, 89. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события. Крышу застелили в 90-х годах и она не выдержала сегодняшнего штормового ветра. «Часть крыши ветер сорвал на старинном здании по улице Труда, 89 в Челябинске. В прошлом году с этого же здания от ветра падали декорации и даже повредили крышу одной из машин, которая была припаркована рядом», — сообщил корреспондент URA.RU с места события, где ему также удалось пообщаться с очевидцами. Известно, что совместно с администрацией района уже ведутся поиски специалистов и техники для устранения последствий урагана. Сейчас в здании работает культурный центр «Штаб хранителей наследия». Волонтеры занимаются сохранением и восстановлением исторической архитектуры региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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