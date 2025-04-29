В Москве задержали экс-главу «Фестивальной дирекции» Акопову

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Задержана экс-руководитель АНО «Фестивальная дирекция»
Задержана экс-руководитель АНО «Фестивальная дирекция» Фото:

Экс-глава «Фестивальной дирекции» Калининградской области Ольга Акопова была задержана за предполагаемое присвоение финансов из Фонда президентских инициатив. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах региона.

«Она задержана по подозрению в присвоении средств из Фонда президентских инициатив в особо крупном размере», — сообщил источник ТАСС в силовых структурах. Там также уточнили, что подозреваемая задержана в Москве.

АНО «Фестивальная дирекция» — это автономная некоммерческая организация, созданная 21 января 2019 года Министерством культуры и туризма Калининградской области. Организация призвана способствовать развитию культуры, искусства и туризма в регионе через организацию и проведение различных культурных и образовательных мероприятий. Задачи «Фестивальной дирекции» включают проведение культурных, образовательных, профессиональных мероприятий и выставок, а также продвижение данных событий в Калининградской области.

Ранее в разных регионах России происходили задержания руководителей и сотрудников государственных и бюджетных организаций по подозрению в финансовых преступлениях. Так, в Курской области была задержана заместитель руководителя фонда капитального ремонта Ольга Минакова, которую подозревают в посредничестве при передаче взятки.

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Экс-глава «Фестивальной дирекции» Калининградской области Ольга Акопова была задержана за предполагаемое присвоение финансов из Фонда президентских инициатив. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах региона. «Она задержана по подозрению в присвоении средств из Фонда президентских инициатив в особо крупном размере», — сообщил источник ТАСС в силовых структурах. Там также уточнили, что подозреваемая задержана в Москве. АНО «Фестивальная дирекция» — это автономная некоммерческая организация, созданная 21 января 2019 года Министерством культуры и туризма Калининградской области. Организация призвана способствовать развитию культуры, искусства и туризма в регионе через организацию и проведение различных культурных и образовательных мероприятий. Задачи «Фестивальной дирекции» включают проведение культурных, образовательных, профессиональных мероприятий и выставок, а также продвижение данных событий в Калининградской области. Ранее в разных регионах России происходили задержания руководителей и сотрудников государственных и бюджетных организаций по подозрению в финансовых преступлениях. Так, в Курской области была задержана заместитель руководителя фонда капитального ремонта Ольга Минакова, которую подозревают в посредничестве при передаче взятки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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