Россиян в мае ждет восемь выходных. В связи с праздником Весны и Труда нерабочими будут дни с 1 по 4 мая, а в честь Дня Победы — с 8 по 11 мая. URA.RU рассказывает, как работают учреждения в Пермском крае в майские праздники.
Медучреждения
Поликлиники в майские праздники будут закрыты 1, 2, 8 и 9 мая. Их двери откроются 3 и 10 мая. В рабочие дни продолжится диспансеризация взрослого населения, включая углубленную диспансеризацию, профилактические медосмотры и вакцинацию.
Служба неотложной медицинской помощи будет работать с 8:00 до 24:00 ежедневно, а стационары — круглосуточно, с выходом усиленных бригад. В праздники усилят контроль работы «неотложки», травмпунктов и дежурных служб. Оказание экстренной помощи будет продолжаться.
Почта
Все отделения Почты России в регионе будут закрыты 1 и 9 мая. В предпраздничные дни, 30 апреля и 8 мая, их рабочий день сократится на час. В остальные дни отделения будут работать по обычному расписанию.
В нерабочие дни почтальоны перестанут разносить почтовые отправления и прессу. Пенсии и пособия пермяки получат по графику, согласованному с Социальным фондом России по Пермскому краю.
ГАИ
Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Пермского края не будут работать 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 и 12 мая. С 8:00 до 17:00 их рабочий день продлится 3, 6 и 7 мая. 10 мая они будут открыты с 8:00 до 15:45. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать визит в ГАИ и записываться через портал «Госуслуги».
МФЦ
Многофункциональные центры закроются на майские праздники с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. В остальные дни отделения будут работать по стандартному расписанию. В МФЦ рекомендуют уточнять график работы необходимых подразделений и пользоваться онлайн-записью на прием.
ЗАГС
Выходными днями в отделах ЗАГС станут 1, 4, 9 и 11 мая. Специализированный отдел будет принимать граждан 2 мая. Индустриальный отдел можно будет посетить 3 и 10 мая, а Орджоникидзевский — 8 мая. Все отделы в праздники будут принимать посетителей с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 13:48.
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