В округе Пермского края введен режим повышенной готовности из-за паводка

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Более 30 домов там попали в зону возможного затопления
Более 30 домов там попали в зону возможного затопления Фото:

В Чусовском округе Пермского края введен режим повышенной готовности. Более 30 домов там попали в зону возможного затопления из-за выпавших осадков и продолжающегося паводка

«Необходимо заранее выяснить вероятность подтопления вашего дома и застраховать свои жилье и имущество, заблаговременно очистить содержимое выгребных ям, вывезти зимние накопления мусора и навоза. А также создать запасы питьевой бутилированной воды и продуктов на случай автономного существования на затопленной территории», — сообщает администрация округа в соцсети «ВКонтакте». 

Представители мэрии, кроме прочего, рекомендуют обезопасить электроприборы. И поднять ценные вещи на чердак или верхние этажи.

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В Чусовском округе Пермского края введен режим повышенной готовности. Более 30 домов там попали в зону возможного затопления из-за выпавших осадков и продолжающегося паводка «Необходимо заранее выяснить вероятность подтопления вашего дома и застраховать свои жилье и имущество, заблаговременно очистить содержимое выгребных ям, вывезти зимние накопления мусора и навоза. А также создать запасы питьевой бутилированной воды и продуктов на случай автономного существования на затопленной территории», — сообщает администрация округа в соцсети «ВКонтакте».  Представители мэрии, кроме прочего, рекомендуют обезопасить электроприборы. И поднять ценные вещи на чердак или верхние этажи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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