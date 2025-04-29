В округе Пермского края введен режим повышенной готовности из-за паводка

В Чусовском округе Пермского края введен режим повышенной готовности. Более 30 домов там попали в зону возможного затопления из-за выпавших осадков и продолжающегося паводка
«Необходимо заранее выяснить вероятность подтопления вашего дома и застраховать свои жилье и имущество, заблаговременно очистить содержимое выгребных ям, вывезти зимние накопления мусора и навоза. А также создать запасы питьевой бутилированной воды и продуктов на случай автономного существования на затопленной территории», — сообщает администрация округа в соцсети «ВКонтакте».
Представители мэрии, кроме прочего, рекомендуют обезопасить электроприборы. И поднять ценные вещи на чердак или верхние этажи.
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