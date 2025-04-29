ФСБ рассекретила данные о белорусских чекистах в Сталинграде ко Дню Победы

Волгоградское управление ФСБ России обнародовало архивные материалы, которые содержат сведения об участии четырех белорусских чекистов в защите Сталинграда. Об этом сообщает портал Novostivolgograda.ru.
«Волгоградское УФСБ в преддверии 80-летия Великой Победы рассекретило документы из архива, посвященные участию представителей органов безопасности в обороне Сталинграда», — передает портал. Там уточняют, что стали доступны сведения о Михаиле Семеновиче Арашкевиче, Сергее Мануиловиче Иванове, Василии Григорьевиче Кровко и Василии Антоновиче Шпаке.
Как сообщили представители регионального ведомства, в рядах защитников, противостоявших фашистским войскам, находились сотрудники органов государственной безопасности как из Сталинградской области, так и из других регионов. В недавно рассекреченных архивах также содержатся данные о выходцах из Белорусской ССР.
Кроме того, Управления ФСБ по Донецкой Народной Республике раскрыло данные о документы, свидетельствуют о массовом расстреле 36 представителей цыганской общины, совершенном немецкими оккупантами и их пособниками в селе Ново-Бахметьево. Коллаборационист Александр Динкель осенью 1941 года сообщил немецкой разведке местонахождение их домов, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.