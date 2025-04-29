ФСБ рассекретила данные о белорусских чекистах в Сталинграде ко Дню Победы

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В рассекреченных данных есть информация о выходцах из Белорусской ССР
В рассекреченных данных есть информация о выходцах из Белорусской ССР Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

Волгоградское управление ФСБ России обнародовало архивные материалы, которые содержат сведения об участии четырех белорусских чекистов в защите Сталинграда. Об этом сообщает портал Novostivolgograda.ru.

«Волгоградское УФСБ в преддверии 80-летия Великой Победы рассекретило документы из архива, посвященные участию представителей органов безопасности в обороне Сталинграда», — передает портал. Там уточняют, что стали доступны сведения о Михаиле Семеновиче Арашкевиче, Сергее Мануиловиче Иванове, Василии Григорьевиче Кровко и Василии Антоновиче Шпаке.

Как сообщили представители регионального ведомства, в рядах защитников, противостоявших фашистским войскам, находились сотрудники органов государственной безопасности как из Сталинградской области, так и из других регионов. В недавно рассекреченных архивах также содержатся данные о выходцах из Белорусской ССР.

Кроме того, Управления ФСБ по Донецкой Народной Республике раскрыло данные о документы, свидетельствуют о массовом расстреле 36 представителей цыганской общины, совершенном немецкими оккупантами и их пособниками в селе Ново-Бахметьево. Коллаборационист Александр Динкель осенью 1941 года сообщил немецкой разведке местонахождение их домов, передает RT.

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Волгоградское управление ФСБ России обнародовало архивные материалы, которые содержат сведения об участии четырех белорусских чекистов в защите Сталинграда. Об этом сообщает портал Novostivolgograda.ru. «Волгоградское УФСБ в преддверии 80-летия Великой Победы рассекретило документы из архива, посвященные участию представителей органов безопасности в обороне Сталинграда», — передает портал. Там уточняют, что стали доступны сведения о Михаиле Семеновиче Арашкевиче, Сергее Мануиловиче Иванове, Василии Григорьевиче Кровко и Василии Антоновиче Шпаке. Как сообщили представители регионального ведомства, в рядах защитников, противостоявших фашистским войскам, находились сотрудники органов государственной безопасности как из Сталинградской области, так и из других регионов. В недавно рассекреченных архивах также содержатся данные о выходцах из Белорусской ССР. Кроме того, Управления ФСБ по Донецкой Народной Республике раскрыло данные о документы, свидетельствуют о массовом расстреле 36 представителей цыганской общины, совершенном немецкими оккупантами и их пособниками в селе Ново-Бахметьево. Коллаборационист Александр Динкель осенью 1941 года сообщил немецкой разведке местонахождение их домов, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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