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23:35
Переговоры Путина и Лукашенко завершились спустя четыре часа
23:34
Пензенского депутата обвинили в присвоении чужих госнаград
23:33
В России разрабатывают вакцину от аллергии на березовую пыльцу
Европейские дети размахивают знаменами нацистов: главные заявления Путина и Лукашенко с форума в Волгограде
23:33
На границе Индии и Пакистана начались боестолкновения
23:20
Трамп признал превосходство России над Украиной
23:15
В Курганской области подешевели яйца, но взлетел в цене кофе
Лишь одна деталь спасла жизни летчиков: «армавирскому отравителю» вынесли приговор
23:12
Олимпийский чемпион Фетисов высказался о выступлении россиян в нейтральном статусе
23:12
Зеленский отказался от перемирия с Россией, «распил» дров для ВСУ: события СВО за 29 апреля
23:07
Потепление внесло корректировки в работу главной переправы ЯНАО
Путин собрал сторонников мира на Высоте 102.0
23:03
Алаудинов заявил о новой попытке ВСУ вторгнуться в Россию
23:03
Москва обостряет конкуренцию на свердловских выборах в Госдуму
23:00
Банда «черных» пермских дилеров получила по заслугам за махинации с авто
Подпольные ММА-клубы превратили спорт в оружие
22:58
Бросилась с гранатами под танк: фельдшер из ХМАО ценой жизни спасла раненых под Сталинградом. Видео
22:56
Россиянам объяснили, почему после 45-лет портится зрение
22:53
Замгенпрокурора Зайцев начал проверку после жалобы жены бойца СВО из Челябинской области
В Турции перевернулся автобус с россиянами, 17 человек в больнице: все подробности
22:49
В Кургане закрылся магазин «Копейка». Фото
22:45
Появились кадры с разговорниками на корейском языке для бойцов ВС РФ под Курском
22:42
Создатель культовой русской рок-группы признался, что получил другое гражданство
1
О Трампе, «тифозных гнидах» и завершении СВО: главные заявления Медведева
22:35
Мэр Нижневартовска собрал экстренное совещание из-за затопления новой дороги
22:35
Как школьники и студенты отдыхают в мае в 2025 году: календарь
22:34
Стало известно, на каком языке общались военные КНДР и ВС РФ
Награждение бойцов КНДР и ответ Зеленскому: о чем Песков рассказал журналистам
22:30
Guardian: умер вокалист рок-группы The Alarm Майк Питерс
22:25
Пробка на трассе Пермь — Екатеринбург растянулась на 20 километров. Фото, видео
22:19
Путин пригласил Лукашенко на торжества 9 мая
1
Чем импортозамещенный самолет МС-21 лучше Boeing и Airbus: детальное сравнение
22:18
Лавров: честных механизмов для мониторинга 30-дневного перемирия на Украине нет
22:13
Екатеринбургские баскетболисты вылетели из плей-офф Единой лиги. Видео
22:10
Рэпер Akon спустя десять лет возвращается в Россию с концертом: какие требования удивили организаторов
Участник «URA, споем!» рассказал, почему о ЯНАО хочется петь
22:09
Участников ЧВК уравняют в пенсионных правах с другими участниками СВО
22:03
Где и почему нельзя жарить шашлык на майские праздники: объясняет юрист
1
22:00
Лавров: Россия знает цену призывам киевского режима к перемирию
За каждой надписью судьба человека: граффити на Рейхстаге, история их появления. Фоторепортаж
22:00
Профсоюзы: переработки увеличили смертность челябинцев на рабочих местах
22:00
Брутальная внешность, измена жены и роль в «Мажоре»: актеру Никите Панфилову 46 лет
22:00
Пророчество Ванги, скрытые романы и армянская фамилия: главные тайны жизни Филиппа Киркорова
Сколько СССР потратил на восстановление после Великой Отечественной войны: перерасчет на современные деньги
21:56
Тюменских депутатов-оппозиционеров отправляют к конкурентам из «Новых людей»
21:54
США просят Россию продлить режим прекращения огня
21:52
Уроженец СССР, проживающий в Германии, судится за российское гражданство
ВС РФ освобождают Часов Яр: карта СВО на Украине на 29 апреля
21:45
«У меня все хорошо»: экс-губернатор Куйвашев возвращается в Екатеринбург
21:36
Участник программы «Время героев» получил престижную должность в правительстве Москвы
21:31
Российские бойцы в Горнале взяли автоматы, пулеметы и винтовки НАТО
Российский ответ Boeing впервые поднялся в небо: характеристики и история МC-21
21:30
Дворянское происхождение, пятеро детей и гонки в «Формуле-1»: Николаю Фоменко — 63
21:24
Высокие доходы учителей, приговор экс-судье и дефицит бюджета: события на Ямале 28 апреля
21:20
В Тюмени появилась первая черешня за 8 500 рублей: где купить и стоит ли она своих денег. Фото
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В Сибири начался передел элит
21:19
Лукашенко призвал не верить Западу на слово
21:16
Дочь Петросяна высказалась об отношениях с отцом
21:15
На подлете к Смоленской области уничтожено 15 украинских дров
ДК Солдатова и Дом со львами: какие известные здания Перми строили пленные немцы
21:09
Уголовные дела Камшиловых, экзамен мэра и «сила в правде»: главное в Кургане за 29 апреля
21:06
В Нижневартовске пенсионер остался без жилья из-за паводка. Видео
21:06
Наташа Королева рассказала о своем заветном желании
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ВСУ атаковали 10 регионов России и применили дрон «Лютый»: карта атак БПЛА 29 апреля
21:00
Дмитрий Махонин завершил важный этап предвыборной кампании
20:59
Пять сотрудников полиции пострадали в Горловке из-за украинского обстрела
20:58
Российского историка Грозина не пустили в Казахстан
Отобрать у России Калининград: о каких целях НАТО рассказал помощник Путина
20:52
В Перми после прошедшего снегопада рухнули цены на такси. Скрин
20:52
Лавров назвал предложение Путина о перемирии началом прямых переговоров с Киевом
20:48
В Новой Каховке врачи борются за жизнь ребенка, подорвавшегося на боеприпасе
«Тут самый быстрый карьерный рост»: какую работу выбирают зумеры
20:48
Новый куратор пиар-блока ХМАО войдет в наблюдательный совет медиахолдинга правительства
20:48
Стали известны районы Перми с самыми дешевыми готовыми квартирами. Карта
20:47
Первый центр психологической помощи ветеранам СВО открыли в Свердловской области
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20:45
Врип мэра Кургана Науменко сдал экзамены на отлично, но выборы снова переносятся. Инсайд
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20:45
Россия готовит «ядерное оружие» в мире экономики
1
20:45
«Первомайский разгуляй»: что ждет челябинцев в майские праздники
20:36
Лавров: скоро мир увидит взаимность интересов РФ и США
20:31
Военный эксперт Дандыкин: Сырскому грозит отставка из-за Курской области
20:30
Подросток пострадал в ДТП с иномаркой в Тюмени. Фото
20:28
Главный рекламщик тюменских властей просит запустить трамваи в центре города
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20:27
Годовалый ребенок ранен в Горловке из-за обстрела ВСУ. Видео
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20:26
В Сургуте в майские праздники пройдет зарядка с чемпионом и концерт на стихи Окуджавы
20:26
«Просто очередное задание»: что говорят про выходца из ФСБ — кандидата в пиарщики Паслера
20:20
Как жителям ХМАО сэкономить на отпуске на главном курорте страны. Фото
20:14
В Пермском крае из-за паводка под воду ушли мост и частные дома. Фото, видео
20:12
Пользователи VK смогут оставлять отзывы о покупках
20:09
На Ямале спасатели пришли на помощь заблудившемуся снегоходчику
20:08
Захарова: Россия призывает Берлин прекратить убивать граждан Украины
20:06
В челябинском районе сменился прокурор. Фото
20:04
Тюменец похвастался крупным уловом деликатесных рыб
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Десятки студентов педиатрического вуза попались на взятках в Санкт-Петербурге
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Россия и Беларусь могут заложить совместный авиазавод
20:00
Сотрудников украинских военкоматов отправят на фронт
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19:51
Европейские лидеры передумали ехать в Киев на 9 мая
19:47
В Нижнем Тагиле трехлетний малыш выпал из окна пятиэтажки
19:45
Лукашенко: молодежь на Украине и в странах Балтии размахивает знаменами нацистов
19:44
В Пермском крае за апрель выпало три месячные нормы осадков
19:41
Когда сажать лук и чеснок по лунному календарю в 2025 году
19:40
Бойцы ВСУ остались без дров из-за жадности украинских чиновников
19:40
В челябинском районе муж избил 18-летнюю жену, лишил ребенка и требует выплат
19:40
Май 2025: когда и какие церковные праздники ждут верующих
19:39
В Нижневартовске затопило новую дорогу стоимостью четверть миллиарда рублей. Видео
19:35
В Тюмени выставили на продажу коттедж с видом на Туру за 200 миллионов рублей. Скрин
19:33
Май 2025: идеальные дни для стрижки по лунному календарю
19:32
ТАСС: искусственный интеллект поможет россиянам подобрать персональный гардероб
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19:30
«Армавирского отравителя» Егора Семенова приговорили к 27 годам лишения свободы
19:30
Спикер гордумы Нового Уренгоя хранит тайну о своей дальнейшей карьере
19:30
Куда пермякам отправиться в путешествие на автобусе в майские праздники
19:27
«Армавирский отравитель» осужден на 27 лет
19:25
В Тюменской области простились с погибшим на Донбассе бойцом СВО
19:23
ЦБ понизил курс доллара на 30-е апреля
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19:23
Многодетный отец, ушедший на СВО, почти неделю пробыл на морозе и выжил ради семьи
19:22
Профсоюз — это не только защита прав: работники Салехардэнерго провели тимбилдинг
19:21
Трамп обиделся на равнодушие украинцев в вопросе урегулирования им конфликта в стране
19:18
ФСБ рассекретила данные о белорусских чекистах в Сталинграде ко Дню Победы
19:15
Губернатор Моор попросил дать второй шанс не прошедшим этап в программу «Боевой кадровый резерв»
19:13
Антитеррористическая комиссия не согласовала салют в Челябинске на 1 Мая
19:10
Заксобрание ЯНАО прощается с непопулярными депутатами. Список
19:09
Где в Перми арендовать беседку для шашлыков
19:08
В Курганской области наказали 12 виновников возгораний. Фото
19:05
В Челябинской области сплавы по рекам подорожали на 50%
19:03
Что нужно сделать дачникам весной для богатого урожая
19:00
Шадринск ворвется в май с открытием сезона аттракционов и концертами. Афиша
18:59
В ЯНАО снесут православную церковь, построенную на деньги горожан и депутата Нака
1
18:53
Над городами ХМАО пролетит воздушный «Бессмертный полк». График
18:47
Путин призвал противостоять возрождению нацизма
18:46
Как в свердловских школах лечили раненых и набирали танкистов во время войны. Фото, видео
18:44
Ученики в Тюмени баррикадировали двери в школе партами. Фото
18:43
У смоленской деревни обезвредили дрон ВСУ
18:43
Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти
18:42
В Перми на майские праздники запустят ночную электричку
18:41
Возле курганской поликлиники горит заброшенный барак. Видео
18:38
Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Ставрополь и Мурманск
18:36
Ветеран СВО попал в шорт-лист престижной пермской премии
18:36
В Грузии заявили о планировавшемся госперевороте
18:32
Advance: Европа заставит Киев отказаться от перемирия с Россией
18:30
Трамп заявил о завершающем этапе конфликта на Украине
1
18:30
Уолтц поставил России и Украине ультиматум из-за «теряющего терпение» Трампа
18:30
Курганских коммунистов оштрафовали за митинг в центре города
1
18:30
Чем известен завод цветного литья, который продают в Кургане почти за миллиард рублей
18:27
Где вкусно и бюджетно поесть шашлык в Екатеринбурге: список мест с ценами
18:23
В Сургуте начался ледоход на Оби. Видео
18:23
Третий Вечный огонь, иллюминация в цвете георгиевской ленты: как Екатеринбург украсят к 9 мая
18:20
Мех, ковер и нефть: общественники и чиновники озвучили главные символы Тюмени
1
18:20
Бюджет Салехарда за первый квартал 2025 года исполнен со значительным дефицитом
18:18
В школе на Уралмаше, где массово отравились дети, продлили дистант
18:18
В Нижневартовске продолжают модернизацию системы теплоснабжения по концессии
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18:17
Под предлогом установки датчиков: в Кургане группа мошенников похищала деньги у пенсионеров
1
18:15
Города Ямала тратят больше, чем зарабатывают
18:15
О вкусах спорят: журналисты URA.RU попробовали китайское мясо, которое скупают курганцы. Фото
18:12
Как челябинцы защищаются от аллергии от раннего цветения березы
18:12
Трамп назвал себя спасителем Украины
2
18:10
Паслер дал установки силовикам в преддверии праздников
18:09
Первые майские выходные будут дождливыми
18:09
Тысячи пермских жаб успешно добрались до цели благодаря доброте. Фото
18:07
В соцсетях расходится фейк о прекращении РФ выплат пенсий в странах Прибалтики
1
18:06
На свердловского экс-замминистра ЖКХ завели дело, он за границей
1
18:05
Житель Кургана продал машину из-за обмана лже-сотрудника ФСБ
1
18:04
В Екатеринбурге уничтожили легендарный рынок, связанный с семьей депутата: фото развалин
18:03
Энергетики провели рейды среди неплательщиков в Первоуральске
18:02
Путин и Лукашенко почтили память павших защитников Волгограда
18:02
Сотрудники ФСБ провели обыски в ФКУ Упрдор «Южный Урал»
2
18:01
На Ямале стартовала масштабная экологическая акция по сбору макулатуры
3
18:01
Вальпургиева ночь в 2025 году: история и ритуалы, чего следует опасаться
3
18:00
В Мытищах простились с генерал-лейтенантом Москаликом, погибшим при взрыве авто
17:53
Главы СНГ, кроме Украины и Молдавии, приедут на парад Победы в Москву
17:53
Можно ли сдать ЕГЭ без подготовки с первого раза: опыт корреспондента пермского URA.RU
17:52
Власти ХМАО объявили о правилах продажи алкоголя на майских праздниках
17:52
В Екатеринбурге введен запрет езды на электросамокатах в майские праздники. Карта
1
17:51
Работникам ОМС проиндексируют зарплаты на Ямале
17:51
Прокурор попросил пожизненное заключение для «армавирского отравителя» Семенова
17:50
В Кургане дамбу возле незаконной высотки укрепили многометровой бетонной стеной. Фото, видео
9
17:48
В Радоницу тюменские сельчане не смогли добраться до могил родственников. Фото, видео
17:46
В Тюмени силовики придумали новый способ отлова пьяных водителей
17:43
В Пермском крае с начала сезона от укусов клещей пострадало 338 человек
17:39
Девушки в форме встретили Лукашенко в Волгограде. Видео
1
17:39
Трамп заявил, что готов занять сторону Украины в конфликте с РФ
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17:34
Внук Зураба Церетели займет место покойного отца
17:24
В России не удивятся попытке Зеленского «нагадить» ко Дню Победы
17:23
Скончался бывший главврач курганской больницы Леонид Медведевских. Фото
3
17:23
В МЧС подтвердили URA.RU взрыв нефтепродуктов в ангаре в Подмосковье
17:22
Главу молдавского оргкомитета «Победа» задержали в Кишиневе
17:21
В Чусовском округе Пермского края ввели режим повышенной готовности из-за паводка
17:19
Дважды раненному свердловскому бойцу СВО отказали в выплате
17:16
Картаполов в беседе с URA.RU допустил участие военных КНДР на других участках СВО
17:15
Глава Челябинска Лошкин отменил праздничные выходные для себя и подчиненных
17:13
NI: уход Трампа из мирного процесса по Украине будет хорошей новостью для России
1
17:07
В ХМАО в полтора раза выросли продажи нарядов к выпускным
17:07
Покормить альпак и посмотреть на дельфинов: чем занять ребенка в майские праздники в Екатеринбурге
17:06
Снег оборвал провода в Кишертском округе Пермского края
17:04
В Перми чиновники проверяют качество уборки от снега дворов и крыш
17:01
В Севастополе бабушка устроила «долларовый салют»
1
17:00
В миндортрансе ответили водителям, которые вынуждены откапывать машины на дороге Челябинск-Оренбург. Видео
17:00
Как в майские праздники работают пермские поликлиники, почта и МФЦ. Инфографика
17:00
Телеграммы Сталину: что власти ЯНАО докладывали в Москву в годы Великой Отечественной войны. Видео
16:59
Замечен пермяк, который передвигается на лыжах в снегопад. Видео
16:57
The Times: Великобритания хочет позлить Трампа партнерством с ЕС
16:55
Путин прилетел в Волгоград для встречи с Лукашенко
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16:43
Выпавший из окна тюменец находится в тяжелом состоянии
16:41
Что известно о состоянии 16-летней тюменки, упавшей с 20-го этажа на крышу машины
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16:36
Власти Сургута раскрыли, где появится база отдыха с термальными источниками
16:36
Опровергнуто задержание убийцы женщины на жд-станции в Екатеринбурге
16:33
Синоптик рассказал, чего ждать россиянам от погоды в майские праздники
16:30
ЦБ: билеты в транспорте подорожали в Курганской области на 27 процентов
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16:30
Приехать на Ямал проще, чем покинуть его: как журналист URA.RU в Екатеринбург добирался
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16:29
Челябинский минздрав порекомендовал взрослым покупать страховку от клеща
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16:29
В Екатеринбурге у военного адвоката украли и продали кошку. Фото
16:26
Штормовой ветер накроет тюменцев в конце апреля
16:26
Российские военные вступили в бой за село Ступочки
16:26
В Пермском крае стало меньше владельцев оружия
16:25
На нефтебазе в Подольске произошел взрыв, есть прострадавшие
16:22
NYT: Стубб собрался вооружить Украину «до зубов»
16:17
Топ баз отдыха Свердловской области на майские праздники: список мест и цены
16:16
Советник Трампа Уолтц: Украина была и остается наиболее коррумпированной в мире страной
16:16
В ЦБ рассказали, как «торговые войны» повлияют на Россию
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16:10
С цыганами и салютом: как Пермь отметит 1 Мая
16:07
Борцы из РФ и США выяснят отношения на ковре
16:05
От Вальпургиевой ночи до дня джаза: какие праздники отмечают 30 апреля в России и мире
16:04
Срывается поставка 15 трехсекционных трамваев в Екатеринбург
2
16:04
Челябинский депутат выиграл суд за оскорбление Спанч Бобом
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16:04
В Курганской области на майские праздники запретят продажу алкоголя
3
16:03
Зумерам рассказали, как строить бизнес в Свердловской области
16:01
Для борьбы с оппозицией на выборах в Березниках привлекли бывшего ОМОНовца
16:00
Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС
1
16:00
Воробьев уходит с поста главного тренера ЦСКА
16:00
Солдаты свободы и бессмертная классика: рекомендации фильмов о войне от курганских политиков. Фото, видео
15:53
В Пермском крае из-за снегопада отменяют междугородние автобусные рейсы
15:51
«Почта России» навязывает услуги жителям Нового Уренгоя
15:46
ФСБ поймала в Челябинске вымогателей денег на передаче 30 миллионов рублей
15:45
Собянин сделал главу ФАС министром правительства Москвы
15:45
Власти ХМАО договорились о привлечении инвестиций из Узбекистана
15:45
С главной школы в селе Кетово сняли плиты с именами героев
15:44
Гладков: количество раненных при обстреле ВСУ увеличилось до 8 человек
15:44
В ХМАО на нефтяном месторождении продают производственную базу за 1,5 миллиарда
15:44
Будет ли обещанная синоптиками катастрофа: репортаж URA.RU из Казанского района, где ввели режим ЧС
15:43
Учитель с Севера призналась, чем зарабатывает 300 тысяч рублей в месяц. Видео
15:42
На субботнике в Академическом районе подготовили территорию под скейт-парк
15:41
Украинский БПЛА сбит над Крымом
15:40
Тюменец прописывал у себя в квартире мигрантов за 500 рублей
15:39
Муж доведенной до самоубийства медсестры не явился на апелляцию в суд ХМАО
15:37
Историк Александр Мясников разоблачил фейк о Георгиевской ленте
15:35
Спикер свердловского заксо Бабушкина выслушала установки от Путина. Фото
3
15:35
Жители Шадринска смогут придумать название для новой площади. Фото
15:34
В Москве задержали экс-главу «Фестивальной дирекции» Акопову
2
15:31
Чем известен ученик курганской гимназии, который задал вопрос Дмитрию Медведеву. Фото
4
15:29
Московский суд оштрафовал разработчика игры Warcraft
15:26
В Пермском крае после вмешательства следователей работникам выплатили 650 тысяч рублей долгов по зарплате
15:25
Обвиняемым в подготовке теракта в Мелитополе вынесли приговор
1
15:25
В ХМАО депутаты отказались переводить спикера думы на зарплату
15:21
Тюменцы стоят в огромной пробке из-за православного праздника. Скрин
15:20
Аэропорт Магнитогорска возглавил новый директор. Фото
15:20
Медведев призвал распустить МУС, выдавший ордер на арест Путина
15:20
Курганский поставщик муки для Китая увеличил выручку почти на миллиард рублей
15:18
Стало известно состояние россиян, попавших в ДТП в Анталье
15:17
В Нижневартовске уровень воды в Оби приближается к критической отметке
15:17
Правительство Украины назначило трех новых заместителей министра обороны
15:17
Штормовое предупреждение для свердловчан объявили в МЧС
15:16
Где провести майские праздники: афиша мероприятий в Тюмени
15:16
«Вернут всех в стойло»: Медведев ответил на вопрос свердловчанки о будущем НАТО
15:15
В программу «Герои Ямала» отсеялась треть кандидатов
1
15:15
В Шадринске потеплеет до 14 градусов
15:13
Уолтц: Трамп будет давить на Россию и Украину, чтобы закончить СВО
2
15:13
В Челябинске врачи отправили домой ребенка с травмой позвоночника
1
15:12
Пермякам стала проходить рассылка с предупреждением о снегопаде. Скрин
15:10
КПРФ сменит представителя в гордуме Челябинска
15:09
Курган засыпало снежной крупой. Видео
2
15:07
Ураган сорвал крышу со старинного здания в центре Челябинска. Фото, видео
1
15:03
Володин: руководство Евросоюза сошло с ума
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