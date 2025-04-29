29 апреля 2025

Путин поддержал просьбу ветеранов дать аэропорту Волгограда имя «Сталинград»

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин пообещал подписать указ о присвоении аэропорту наименования «Сталинград»
Путин пообещал подписать указ о присвоении аэропорту наименования «Сталинград» Фото:

Просьба ветеранов Волгоградской области, переданная губернатором региона Андреем Бочаровым, о переименовании аэропорта Волгограда и присвоении ему исторического имени «Сталинград» была поддержана президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Кремле.

«Их слово для меня закон. Так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ о присвоении аэропорту наименования и имени „Cталинград“», — сказал Путин Бочарову на инициативу ветеранов в ходе встречи. Информацию передал Кремль в telegram-канале.

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Просьба ветеранов Волгоградской области, переданная губернатором региона Андреем Бочаровым, о переименовании аэропорта Волгограда и присвоении ему исторического имени «Сталинград» была поддержана президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Кремле. «Их слово для меня закон. Так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ о присвоении аэропорту наименования и имени „Cталинград“», — сказал Путин Бочарову на инициативу ветеранов в ходе встречи. Информацию передал Кремль в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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