29 апреля 2025

В Екатеринбурге в один день загадочно пропали две девочки. Фото

В Екатеринбурге с 23 апреля разыскивают девочек 15 и 17 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Девочки не выходили на связь с 23 апреля
Девочки не выходили на связь с 23 апреля Фото:

В Железнодорожном районе Екатеринбурга в один день пропали две девочки в возрасте 15 и 17 лет. Их нахождение остается неизвестным с 23 апреля. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв». 

«Внимание! Пропал ребенок! Шмотина Ксения, 17 лет. Дата пропажи: 23.04.2025 года», — пояснили волонтеры на своей странице «ВКонтакте». Пропавшая была ростом 164-168 сантиметров, имеет серо-голубые глаза, черные волосы. Девочка была одета в темные джинсы, жилетку и кроссовки черного цвета. Вместе с ней была серая сумка.

Второй пропавшей стала Петрова Анастасия, ей 15 лет. Девочка пропала 23 апреля 2 Пропавшая была ростом 155 сантиметров, имеет русые волосы и голубой цвет глаз. В последний раз была одета в черно-белую ветровку, темные джинсы и черные кроссовки.

Розыском пропавших занимаются сотрудники отдела полиции N? 11 УМВД России по Екатеринбургу. Сообщить информацию о местонахождении девочек можно по телефонам: (343)356-42-11, «112», «102».

Пропавшая 17-летняя Ксения
Пропавшая 17-летняя Ксения
Фото:
Пропавшая 15-летняя Анастасия
Пропавшая 15-летняя Анастасия
Фото:

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга в один день пропали две девочки в возрасте 15 и 17 лет. Их нахождение остается неизвестным с 23 апреля. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».  «Внимание! Пропал ребенок! Шмотина Ксения, 17 лет. Дата пропажи: 23.04.2025 года», — пояснили волонтеры на своей странице «ВКонтакте». Пропавшая была ростом 164-168 сантиметров, имеет серо-голубые глаза, черные волосы. Девочка была одета в темные джинсы, жилетку и кроссовки черного цвета. Вместе с ней была серая сумка. Второй пропавшей стала Петрова Анастасия, ей 15 лет. Девочка пропала 23 апреля 2 Пропавшая была ростом 155 сантиметров, имеет русые волосы и голубой цвет глаз. В последний раз была одета в черно-белую ветровку, темные джинсы и черные кроссовки. Розыском пропавших занимаются сотрудники отдела полиции N? 11 УМВД России по Екатеринбургу. Сообщить информацию о местонахождении девочек можно по телефонам: (343)356-42-11, «112», «102».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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