В Железнодорожном районе Екатеринбурга в один день пропали две девочки в возрасте 15 и 17 лет. Их нахождение остается неизвестным с 23 апреля. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
«Внимание! Пропал ребенок! Шмотина Ксения, 17 лет. Дата пропажи: 23.04.2025 года», — пояснили волонтеры на своей странице «ВКонтакте». Пропавшая была ростом 164-168 сантиметров, имеет серо-голубые глаза, черные волосы. Девочка была одета в темные джинсы, жилетку и кроссовки черного цвета. Вместе с ней была серая сумка.
Второй пропавшей стала Петрова Анастасия, ей 15 лет. Девочка пропала 23 апреля 2 Пропавшая была ростом 155 сантиметров, имеет русые волосы и голубой цвет глаз. В последний раз была одета в черно-белую ветровку, темные джинсы и черные кроссовки.
Розыском пропавших занимаются сотрудники отдела полиции N? 11 УМВД России по Екатеринбургу. Сообщить информацию о местонахождении девочек можно по телефонам: (343)356-42-11, «112», «102».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!