В майские праздники по Свердловской области ударят заморозки

30 апреля 2025 в 12:13 Размер текста - 17 +

Столбик термометра опустится ниже ноля Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В первомайские выходные в Свердловской области ударят заморозки. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр. «В течение выходного периода Урал посетят два циклона. Первый пройдет 1 мая вдоль северных границ Свердловской области, вызовет дожди, на севере региона с мокрым снегом. Второй проследует в ночь на 3 мая», — пишут синоптики в своем telegram-канале. Они предупредили, что между двумя циклонами на погоду окажет воздействие холодный барический гребень. При безветренной погоде ночью 2 мая во многих районах области возникнут заморозки. Столбик термометра опустится до 0 и даже до -5 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В первомайские выходные в Свердловской области ударят заморозки. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр. «В течение выходного периода Урал посетят два циклона. Первый пройдет 1 мая вдоль северных границ Свердловской области, вызовет дожди, на севере региона с мокрым снегом. Второй проследует в ночь на 3 мая», — пишут синоптики в своем telegram-канале. Они предупредили, что между двумя циклонами на погоду окажет воздействие холодный барический гребень. При безветренной погоде ночью 2 мая во многих районах области возникнут заморозки. Столбик термометра опустится до 0 и даже до -5 градусов.