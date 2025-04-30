В майские праздники по Свердловской области ударят заморозки

В первомайские выходные в Свердловской области ударят заморозки. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.
«В течение выходного периода Урал посетят два циклона. Первый пройдет 1 мая вдоль северных границ Свердловской области, вызовет дожди, на севере региона с мокрым снегом. Второй проследует в ночь на 3 мая», — пишут синоптики в своем telegram-канале.
Они предупредили, что между двумя циклонами на погоду окажет воздействие холодный барический гребень. При безветренной погоде ночью 2 мая во многих районах области возникнут заморозки. Столбик термометра опустится до 0 и даже до -5 градусов.
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