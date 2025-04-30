В майские праздники по Свердловской области ударят заморозки

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Клипарт. Пермь, иней, растение, заморозки, осень, мороз, холод
Столбик термометра опустится ниже ноля Фото:

В первомайские выходные в Свердловской области ударят заморозки. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

«В течение выходного периода Урал посетят два циклона. Первый пройдет 1 мая вдоль северных границ Свердловской области, вызовет дожди, на севере региона с мокрым снегом. Второй проследует в ночь на 3 мая», — пишут синоптики в своем telegram-канале.

Они предупредили, что между двумя циклонами на погоду окажет воздействие холодный барический гребень. При безветренной погоде ночью 2 мая во многих районах области возникнут заморозки. Столбик термометра опустится до 0 и даже до -5 градусов.

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В первомайские выходные в Свердловской области ударят заморозки. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр. «В течение выходного периода Урал посетят два циклона. Первый пройдет 1 мая вдоль северных границ Свердловской области, вызовет дожди, на севере региона с мокрым снегом. Второй проследует в ночь на 3 мая», — пишут синоптики в своем telegram-канале. Они предупредили, что между двумя циклонами на погоду окажет воздействие холодный барический гребень. При безветренной погоде ночью 2 мая во многих районах области возникнут заморозки. Столбик термометра опустится до 0 и даже до -5 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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