Свердловчанка, работавшая со скандальной группой Pussy Riot, попыталась выйти из-под стражи

Тагильскую художницу Горшенину, работавшей с Pussy Riot, оставили под стражей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Патрушев, оглашение приговора. Тюмень, оглашение приговора, приговор, решетка, замок, зал суда, приговор суда, суд, судебное заседание
Решение принял областной суд Фото:

Свердловский областной суд оставил под стражей тагильскую художницу Алису Горшенину, участвовавшую в скандальном клипе музыкальной группы Pussy Riot, в котором артисты негативно высказываются о бойцах СВО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции.

Ленинский райсуд 25 апреля арестовал Горшенину на десять суток. Ее признали виновной в пропаганде либо публичной демонстрации запрещенной атрибутики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

«Защита обжаловала решение суда первой инстанции. Выслушал доводы сторон, облсуд оставил решение без изменения», — сказали в Свердловском облсуде.

В 2022-м Горшенину оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Дело было заведено из-за антивоенной акции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский областной суд оставил под стражей тагильскую художницу Алису Горшенину, участвовавшую в скандальном клипе музыкальной группы Pussy Riot, в котором артисты негативно высказываются о бойцах СВО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции. Ленинский райсуд 25 апреля арестовал Горшенину на десять суток. Ее признали виновной в пропаганде либо публичной демонстрации запрещенной атрибутики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). «Защита обжаловала решение суда первой инстанции. Выслушал доводы сторон, облсуд оставил решение без изменения», — сказали в Свердловском облсуде. В 2022-м Горшенину оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Дело было заведено из-за антивоенной акции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...