Свердловчанка, работавшая со скандальной группой Pussy Riot, попыталась выйти из-под стражи

Свердловский областной суд оставил под стражей тагильскую художницу Алису Горшенину, участвовавшую в скандальном клипе музыкальной группы Pussy Riot, в котором артисты негативно высказываются о бойцах СВО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции.
Ленинский райсуд 25 апреля арестовал Горшенину на десять суток. Ее признали виновной в пропаганде либо публичной демонстрации запрещенной атрибутики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).
«Защита обжаловала решение суда первой инстанции. Выслушал доводы сторон, облсуд оставил решение без изменения», — сказали в Свердловском облсуде.
В 2022-м Горшенину оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Дело было заведено из-за антивоенной акции.
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