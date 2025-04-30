Автопробег прошел в День пожарной охраны
В Екатеринбурге сотрудники МЧС устроили автопробег по центральным улицам города. В день пожарной охраны они передвигались на каретах, ретроавтомобилях и мотоциклах, передает корреспондент URA.RU.
30 апреля в России отмечается День пожарных. «Автопробег проходит от ГУ МЧС Свердловской области и завершается у ККТ „Космос“, где и развернута площадка для празднования», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
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