Кони и ретрокары: в Екатеринбурге пожарники устроили автопробег. Фото

Сотрудники МЧС проехали по центру Екатеринбурга на конях и ретрокарах
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Автопробег прошел в День пожарной охраны
Автопробег прошел в День пожарной охраны Фото:

В Екатеринбурге сотрудники МЧС устроили автопробег по центральным улицам города. В день пожарной охраны они передвигались на каретах, ретроавтомобилях и мотоциклах, передает корреспондент URA.RU.

30 апреля в России отмечается День пожарных. «Автопробег проходит от ГУ МЧС Свердловской области и завершается у ККТ „Космос“, где и развернута площадка для празднования», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Пожарники ездили на ретрокарах
Пожарники ездили на ретрокарах
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Они проехали по центру Екатеринбурга и на лошадях
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В Екатеринбурге сотрудники МЧС устроили автопробег по центральным улицам города. В день пожарной охраны они передвигались на каретах, ретроавтомобилях и мотоциклах, передает корреспондент URA.RU. 30 апреля в России отмечается День пожарных. «Автопробег проходит от ГУ МЧС Свердловской области и завершается у ККТ „Космос“, где и развернута площадка для празднования», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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