В Тюмени закупают 30 умных остановок с Wi-Fi, видеокамерами и экранами с информацией о работе автобусов. На эти цели потратят 61 миллион рублей. Такая информация указана на сайте госзакупок.
«Поставка автопавильонов, количество — 30 штук. В конструкции должен быть предусмотрен встроенный Wi-Fi роутер для передачи информации на информационное табло. Дополнительно может комплектоваться системой видеонаблюдения, терминалами „гражданин-полиция“. Начальная цена — 61 миллион рублей», — указано в документации к закупке.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ежегодно будут устанавливать по 50 новых остановочных комплексов, начиная с 2025 года. Такие павильоны будут оснащены видеокамерами и USB-разъемами для зарядки смартфонов.
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