29 апреля 2025

В Тюмени за 61 миллион рублей закупают остановки с Wi-Fi и камерами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего закупят 30 новых остановок
Всего закупят 30 новых остановок Фото:

В Тюмени закупают 30 умных остановок с Wi-Fi, видеокамерами и экранами с информацией о работе автобусов. На эти цели потратят 61 миллион рублей. Такая информация указана на сайте госзакупок.

«Поставка автопавильонов, количество — 30 штук. В конструкции должен быть предусмотрен встроенный Wi-Fi роутер для передачи информации на информационное табло. Дополнительно может комплектоваться системой видеонаблюдения, терминалами „гражданин-полиция“. Начальная цена — 61 миллион рублей», — указано в документации к закупке. 

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ежегодно будут устанавливать по 50 новых остановочных комплексов, начиная с 2025 года. Такие павильоны будут оснащены видеокамерами и USB-разъемами для зарядки смартфонов.

Новые остановочные павильоны в Тюмени.
Новые остановочные павильоны в Тюмени.
Фото:

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В Тюмени закупают 30 умных остановок с Wi-Fi, видеокамерами и экранами с информацией о работе автобусов. На эти цели потратят 61 миллион рублей. Такая информация указана на сайте госзакупок. «Поставка автопавильонов, количество — 30 штук. В конструкции должен быть предусмотрен встроенный Wi-Fi роутер для передачи информации на информационное табло. Дополнительно может комплектоваться системой видеонаблюдения, терминалами „гражданин-полиция“. Начальная цена — 61 миллион рублей», — указано в документации к закупке.  Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ежегодно будут устанавливать по 50 новых остановочных комплексов, начиная с 2025 года. Такие павильоны будут оснащены видеокамерами и USB-разъемами для зарядки смартфонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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