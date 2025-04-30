Российский актер Михаил Галустян и Виктория Штефанец казались идеальной парой: знакомство с первого взгляда, свадьба в символичный день 07.07.07, две дочери и почти два десятилетия совместной жизни. Однако 30 апреля 2025 года артист сообщил о разводе, подчеркнув, что расставание произошло без обид и претензий. В качестве причины он, не вдаваясь подробности, пояснил, что супруги решили пойти разными жизненными дорогами. Подробнее об их совместной жизни, испытаниях и разводе — в материале URA.RU.
Любовь с первого взгляда
Михаил и Виктория познакомились в 2003 году в ночном клубе Краснодара, когда Галустяну было 23 года, а Виктории — всего 17. Как рассказывал артист в интервью, он сразу почувствовал, что встретил свою судьбу.
Виктория, тогда студентка, не сразу ответила взаимностью, но настойчивость комика и его чувство юмора покорили ее сердце. Их роман развивался стремительно: спустя несколько месяцев Галустян перевез возлюбленную к себе, и пара начала жить вместе. В 2007 году они поженились, устроив пышную свадьбу, где Михаил обещал Виктории «любить вечно».
Испытания и поддержка: через трудности к славе
Брак Галустянов не был легким, особенно в первые годы, когда Михаил только начинал карьеру в КВН, а финансовое положение оставляло желать лучшего. Виктория стала для него опорой, поддерживая в трудные времена, когда денег едва хватало. «Она всегда верила в него, даже когда денег едва хватало на жизнь», — рассказал друг семьи. Переезд в Москву, рождение дочерей в 2010 и 2012 годах и стремительный успех Михаила в кино и на телевидении добавили новых вызовов, но пара справлялась, находя время для романтики и семейных моментов.
Клятвы в любви и публичные признания
Галустяны часто делились подробностями своей семейной жизни, подчеркивая, что их брак — это союз, основанный на взаимопонимании и поддержке. В 2020 году, отмечая 13-летие свадьбы, Михаил написал в соцсетях:
«Вика, ты моя первая и единственная любовь. Спасибо за наших девочек и за все, что мы прошли вместе». Виктория отвечала ему не менее теплыми словами, называя мужа «своей стеной». Еще недавно, в марте 2025 года, пара выглядела счастливой: Михаил поздравлял Викторию с днем рождения, публикуя трогательные фото и слова о любви.
Неожиданная новость о разводе
Михаил Галустян 30 апреля 2025 года объявил о разводе в социальных сетях, назвав решение «тяжелым, но обдуманным». «Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь в прошлом году подошел к завершению. Мы приняли решение пойти разными дорогами», — написал он, попросив уважать их личное пространство.
Что конкретно стало причиной расставания, остается неизвестным. Возможно, сказались бытовые и эмоциональные разногласия, смена приоритетов, взросление, разная динамика развития. Михаил не комментирует подробности. Он лишь отметил, что решение о разводе было принято еще в 2024 году — обдуманно, без скандалов. «Развод — это не конец, а новый этап жизни. Важно помнить, что любой конец — это начало чего-то нового. Мы идем дальше по жизни, сохраняя друг к другу уважение и добрые воспоминания», — написал Галустян.
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