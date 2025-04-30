Песков: лишь при Путине Россия расплатилась с США по ленд-лизу

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Песков заявил, что по программе ленд-лиза Россия должна была США 200 млрд долларов
Песков заявил, что по программе ленд-лиза Россия должна была США 200 млрд долларов Фото:
новость из сюжета
В России проходит просветительский марафон «Знание. Первые»

Россия полностью расплатилась с США по ленд-лизу, оказанному СССР в годы Второй мировой войны, лишь в 2006 году во время президентства Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В целом ленд-лиз — это была платная услуга, и мы как Советский Союз, а потом как правопреемница Советского Союза Российская Федерация, мы за него полностью расплатились. И за него расплатилась Россия при Путине в 2006 году», — заявил Песков на просветительском марафоне общества «Знание». Трансляция велась на официальном сайте мероприятия. 

Он также отметил, что на цели ленд-лиза было потрачено 11 млрд долларов, что в пересчете на современные деньги составляет около 200 млрд долларов. Он подчеркнул, что выполнение всех обязательств по данному соглашению стало возможным только спустя десятилетия после окончания войны, и окончательные расчеты завершились при действующем президенте РФ.

Программа ленд-лиза, действовавшая в годы Второй мировой войны, предусматривала взаимные поставки между союзниками: СССР получал от США военную технику, продовольствие и сырье, а взамен поставлял американцам стратегические материалы, осуществлял ремонт техники и предоставлял базы. Несмотря на встречную помощь, США после войны неоднократно требовали от Советского Союза выплатить долг по ленд-лизу, окончательно урегулированный лишь в 2006 году.

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Россия полностью расплатилась с США по ленд-лизу, оказанному СССР в годы Второй мировой войны, лишь в 2006 году во время президентства Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «В целом ленд-лиз — это была платная услуга, и мы как Советский Союз, а потом как правопреемница Советского Союза Российская Федерация, мы за него полностью расплатились. И за него расплатилась Россия при Путине в 2006 году», — заявил Песков на просветительском марафоне общества «Знание». Трансляция велась на официальном сайте мероприятия.  Он также отметил, что на цели ленд-лиза было потрачено 11 млрд долларов, что в пересчете на современные деньги составляет около 200 млрд долларов. Он подчеркнул, что выполнение всех обязательств по данному соглашению стало возможным только спустя десятилетия после окончания войны, и окончательные расчеты завершились при действующем президенте РФ. Программа ленд-лиза, действовавшая в годы Второй мировой войны, предусматривала взаимные поставки между союзниками: СССР получал от США военную технику, продовольствие и сырье, а взамен поставлял американцам стратегические материалы, осуществлял ремонт техники и предоставлял базы. Несмотря на встречную помощь, США после войны неоднократно требовали от Советского Союза выплатить долг по ленд-лизу, окончательно урегулированный лишь в 2006 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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