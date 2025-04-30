Департамент ЖКХ пермской мэрии покидают две ключевые фигуры

Свою работу в департаменте ЖКХ администрации Перми завершает начальник Вадим Казанцев. А также его первый заместитель Олег Белоусов. URA.RU направило запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать кадровые перестановки. Ответ ожидается.
«Последний рабочий день у них 30 апреля. На данный момент кандидатуры на освободившиеся посты не утверждены», — сообщает газета «Звезда» со ссылкой на свои источники.
Вадим Казанцев возглавил департамент в 2024 году. До этого работал замглавы администрации Орджоникидзевского района города. Олег Белоусов до трудоустройства в мэрии возглавлял ООО «Тепловая станция „Кондратово“. Вместе с тем, он дважды назначался и.о. главы департамента ЖКХ администрации Перми после уходов предыдущих начальников — Станислава Баскакова в 2022 году и Андрея Власова в 2024 году.
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