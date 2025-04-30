Департамент ЖКХ пермской мэрии покидают две ключевые фигуры

Департамент ЖКХ Перми покидает начальник Вадим Казанцев и его заместитель
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последний рабочий день у них 30 апреля
Последний рабочий день у них 30 апреля Фото:

Свою работу в департаменте ЖКХ администрации Перми завершает начальник Вадим Казанцев. А также его первый заместитель Олег Белоусов. URA.RU направило запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать кадровые перестановки. Ответ ожидается. 

«Последний рабочий день у них 30 апреля. На данный момент кандидатуры на освободившиеся посты не утверждены», — сообщает газета «Звезда» со ссылкой на свои источники. 

Вадим Казанцев возглавил департамент в 2024 году. До этого работал замглавы администрации Орджоникидзевского района города. Олег Белоусов до трудоустройства в мэрии возглавлял ООО «Тепловая станция „Кондратово“. Вместе с тем, он дважды назначался и.о. главы департамента ЖКХ администрации Перми после уходов предыдущих начальников — Станислава Баскакова в 2022 году и Андрея Власова в 2024 году. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свою работу в департаменте ЖКХ администрации Перми завершает начальник Вадим Казанцев. А также его первый заместитель Олег Белоусов. URA.RU направило запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать кадровые перестановки. Ответ ожидается.  «Последний рабочий день у них 30 апреля. На данный момент кандидатуры на освободившиеся посты не утверждены», — сообщает газета «Звезда» со ссылкой на свои источники.  Вадим Казанцев возглавил департамент в 2024 году. До этого работал замглавы администрации Орджоникидзевского района города. Олег Белоусов до трудоустройства в мэрии возглавлял ООО «Тепловая станция „Кондратово“. Вместе с тем, он дважды назначался и.о. главы департамента ЖКХ администрации Перми после уходов предыдущих начальников — Станислава Баскакова в 2022 году и Андрея Власова в 2024 году. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...