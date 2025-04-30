Бывшего подчиненного арестованного свердловского экс-министра Смирнова отдали под суд

Бывший свердловский замминистра ЖКХ Кислицын попал под суд за взятку в 1,9 млн
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Силин Яков Петрович, силин яков, кислицын андрей
Андрей Кислицын попал под следствие весной прошлого года Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело свердловского замминистра Кислицына

Бывший свердловский замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын, по версии следствия, получил взятку суммой свыше 1,9 млн рублей от барнаульской компании Barled за заключение контрактов на поставку электрического оборудования. Силовики утвердили обвинительное заключение и отправили дело в суд, сказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«С декабря 2022-го по апрель 2024-го [Кислицын] получил от представителя юрлица через посредника в качестве взятки свыше 1,9 млн рублей, являющихся частью взятки в общей сумме четыре млн рублей. Оставшуюся сумму — свыше двух млн — за посреднические услуги получил знакомый экс-замминистра [Павел Мякишев]», — сообщили в надзорном ведомстве. По данным прокуратуры, Кислицын с 2021-го по 2023-й обратился к главам четырех муниципальных образований и их замам, чтобы те заключили контракты с Barled.

О задержании Кислицына стало известно 1 мая прошлого года. Ему вменили ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение крупной взятки через посредника). Об аресте Мякишева стало известно позднее. Оба сначала были в СИЗО, но в начале этого года их отпустили под домашний арест.

Бывший шеф Кислицына — Николай Смирнов — был задержан 23 января. На следующий день суд отправил его в следственный изолятор. Бывшему министру энергетики и ЖКХ по области вменяют получение крупной взятки. Предположительно, показания на него мог дать бывший глава Дегтярская Вадим Пильников, которого уже судят по делу о коррупции. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

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Бывший свердловский замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын, по версии следствия, получил взятку суммой свыше 1,9 млн рублей от барнаульской компании Barled за заключение контрактов на поставку электрического оборудования. Силовики утвердили обвинительное заключение и отправили дело в суд, сказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «С декабря 2022-го по апрель 2024-го [Кислицын] получил от представителя юрлица через посредника в качестве взятки свыше 1,9 млн рублей, являющихся частью взятки в общей сумме четыре млн рублей. Оставшуюся сумму — свыше двух млн — за посреднические услуги получил знакомый экс-замминистра [Павел Мякишев]», — сообщили в надзорном ведомстве. По данным прокуратуры, Кислицын с 2021-го по 2023-й обратился к главам четырех муниципальных образований и их замам, чтобы те заключили контракты с Barled. О задержании Кислицына стало известно 1 мая прошлого года. Ему вменили ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение крупной взятки через посредника). Об аресте Мякишева стало известно позднее. Оба сначала были в СИЗО, но в начале этого года их отпустили под домашний арест. Бывший шеф Кислицына — Николай Смирнов — был задержан 23 января. На следующий день суд отправил его в следственный изолятор. Бывшему министру энергетики и ЖКХ по области вменяют получение крупной взятки. Предположительно, показания на него мог дать бывший глава Дегтярская Вадим Пильников, которого уже судят по делу о коррупции. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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