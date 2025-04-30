Пострадавшая от взрыва газа тоболячка идет на поправку

Жительница Тобольска, раненая взрывом газа, в удовлетворительном состоянии
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Взрыв произошел в жилом доме в Тобольске 12 марта
Взрыв произошел в жилом доме в Тобольске 12 марта Фото:

Жительница Тобольска, которая пострадала от взрыва газа в жилом доме в марте, идет на поправку. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

«Сейчас она находится в профильном отделении ОКБ №1 в Тюмени. Женщина в удовлетворительном состоянии», — приводит данные Депздрава «МегаТюмень».

Взрыв произошел в жилом доме в Тоболське 12 марта. В больницу доставили 40-летнюю женщину и ее сына, позже ребенок скончался. Причиной взрыва стали нарушения при проведении работ на газовых сетях. 

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Жительница Тобольска, которая пострадала от взрыва газа в жилом доме в марте, идет на поправку. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области. «Сейчас она находится в профильном отделении ОКБ №1 в Тюмени. Женщина в удовлетворительном состоянии», — приводит данные Депздрава «МегаТюмень». Взрыв произошел в жилом доме в Тоболське 12 марта. В больницу доставили 40-летнюю женщину и ее сына, позже ребенок скончался. Причиной взрыва стали нарушения при проведении работ на газовых сетях. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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