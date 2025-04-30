Пострадавшая от взрыва газа тоболячка идет на поправку

Взрыв произошел в жилом доме в Тобольске 12 марта
Жительница Тобольска, которая пострадала от взрыва газа в жилом доме в марте, идет на поправку. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.
«Сейчас она находится в профильном отделении ОКБ №1 в Тюмени. Женщина в удовлетворительном состоянии», — приводит данные Депздрава «МегаТюмень».
Взрыв произошел в жилом доме в Тоболське 12 марта. В больницу доставили 40-летнюю женщину и ее сына, позже ребенок скончался. Причиной взрыва стали нарушения при проведении работ на газовых сетях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!