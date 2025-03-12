Взрыв газа в Тобольске: что известно к этому часу

В Тобольске 12 марта в здании на улице Рощинский переулок, 33 произошел взрыв газа. Что известно об инциденте к этому часу — в материале URA.RU.
Когда появилась первая информация
Первые сообщения об инциденте появились в пять часов вечера в соцсетях Тобольска. На кадрах виден смог и разлетевшийся мусор. Вскоре, в 17:56 в своем telegram-канале глава города Петр Вагин сообщил, что здесь произошел взрыв газа.
Дом был практически полностью разрушен, хлопок от взрыва слышался в прилегающих районах города. Ближайшие здания к месту происшествия в том числе пострадали: у них выбило окна.
Есть ли пострадавшие при взрыве
В самом начале инцидента глава города сообщил об одном пострадавшем. В скором времени официально подтвердилась информация об еще одном. Госпитализированы женщина и ребенок. По данным URA.RU — у них диагностированы ожоги. Как отмечает инфоцентр правительства со ссылкой на департамент здравоохранения, они находятся в критическом состоянии.
В разговоре с URA.RU пресс-секретарь мэра сообщила, что есть еще один — мужчина. У него зафиксированы множественные порезы. Его жизни ничего не угрожает.
Что предпринимают власти
На данный момент на месте инцидента работает глава города Петр Вагин, 19 специалистов МЧС России по региону. Они тушат пожар на площади 100 квадратных метров. По заверениям мэра, вероятности распространения пожара на соседние здания — нет. Также Тобольский межрайонный прокурор Андрей Сажин прибыл на место ЧП. Прокуратура возбудила проверку. Вместе с тем возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
Что будет с жителями ближайших домов
По заверениям главы города, в 20:00 ожидается встреча Петра Вагина и местных жителей. Она пройдет в МАОУ «Лицей» по адресу ул. Рощинская, 25. Глава города пообещал, что все повреждения будут восстановлены. Для этого организовано взаимодействие с управляющей компанией.
Сообщается, что подъехать к месту будет сложно из-за перекрытия дороги в связи с инцидентом. Перекрыт участок ул. Октябрьская от ул. Радищева до переулка Рощинский. Объехать его можно через улицы Знаменская и Доронина.
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