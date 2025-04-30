Какие кинопремьеры покажут в майские в Екатеринбурге: подборка для всех возрастов

В прокат выходит фильм «Легенды наших предков» Ивана Соснина из Екатеринбурга

01 мая 2025 в 10:14 Размер текста - 17 +

Фильм можно посмотреть во всех кинотеатрах города Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В качестве развлечений на майские праздники стоит рассмотреть поход в кинотеатр. Как раз с 1 мая в прокат вышли новинки на любой вкус: триллер, мелодрама или мультфильм. Что смотреть в кинотеатрах Екатеринбурга — в подборке URA.RU. «Сокровища гномов» (6+) Из новинок в кинотеатрах покажут фильм с Никитой Кологривым в главной роли. Рома переживает неудачный период и решает вписаться в авантюру, он вносит свое имя в завещание одинокого соседа по даче. Вместе с домом парень получает четырех гномов, которые способны находить клад, если у человека добрые намерения. Главному герою предстоит доказать волшебным существам, что он достоин сокровищ. «Маракуда» (6+) Сын вождя Маракуда готовится стать воином, но у героя есть один недостаток — он совсем не умеет охотиться. Однажды в таинственном лесу он встречает птицу Тинк, которая дарит ему способность понимать язык животных. Вместе с птицей герой попадает в различные приключения и пытается научиться слышать себя. «Легенды наших предков» (12+) Фильм снят режиссером из Екатеринбурга Иваном Сосниным и командой Red Paper Film. В картине можно будет увидеть Плотинку, природный парк «Оленьи ручьи», Каменск-Уральский, съемки также проходили в Перми и Москве. В центре сюжета — журналист из Екатеринбурга (Александр Яценко), который по заданию редакции едет в затерянное поселение в тайге. Там он узнает о загадочном владыке леса (Юрий Колокольников). После командировки корреспондент начинает видеть древний дух, который просит спасти мистические существа от исчезновения. Герой соглашается и вместе с дочкой отправляется в лес. «В списках не значился» (12+) Фильм снят по одноименной повести Бориса Васильева. В главной роли Владислав Миллер, который сыграл лейтенанта Николая Плужникова. Герой отправляется служить в Брест. Перед тем как поехать в гарнизон, молодой человек идет в ресторан, где знакомится со скрипачом Свицким. Музыкант решает проводить Николая до места службы, ведь туда же направляется и его племянница Мирра. Бойца не успевают внести в списки личного состава, как его застает весть о начале Великой Отечественной войны. Лейтенант становится на защиту Брестской крепости, теряет товарищей и находит любовь. Главные роли исполнили Владислав Миллер, Алена Морилова, Владимир Машков, Павел Чернышев и другие. «Мужу привет» (16+) Юлия Пересильд и Владимир Вдовиченков в мелодраме о тяжелой судьбе. Муж сотрудницы ЗАГСа Катерины пять лет находится в коме, но она продолжает его ждать. Но однажды жизнь сводит женщину с Георгием, Катерине предстоит изменить свою жизнь и решиться на то, на что ей не хватало смелости. «Серфер» (18+) Мужчина возвращается из США в Австралию. Вместе с сыном он отправляется покорять волны океана, но им начинает мешать банда серферов. Это перерастает в серьезный конфликт, с которым герою предстоит справиться. Главную роль в картине сыграл Николас Кейдж. «Ночь с психопатом» (18+) Самара Уивинг, Рэй Николсон и Эрик Дэйн в триллере Джимми Уордена. Фильм рассказывает о поп-звезде Софии, к которой пробрался поклонник Пол, ранил охранника и попал в психиатрическую лечебницу. Мужчине удается сбежать из учреждения вместе с поддельницей, вместе они снова оказываются в доме героини, чтобы заставить ее выйти замуж. «Зловещие мертвецы: Некрономикон» (18+) Для любителей пощекотать нервы в кинотеатрах идет ужастик о группе, которая попадает в виллу известного коллекционера. Внутри герои находят древний артефакт, который высвобождает злые силы и накликает проклятие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В качестве развлечений на майские праздники стоит рассмотреть поход в кинотеатр. Как раз с 1 мая в прокат вышли новинки на любой вкус: триллер, мелодрама или мультфильм. Что смотреть в кинотеатрах Екатеринбурга — в подборке URA.RU. Из новинок в кинотеатрах покажут фильм с Никитой Кологривым в главной роли. Рома переживает неудачный период и решает вписаться в авантюру, он вносит свое имя в завещание одинокого соседа по даче. Вместе с домом парень получает четырех гномов, которые способны находить клад, если у человека добрые намерения. Главному герою предстоит доказать волшебным существам, что он достоин сокровищ. Сын вождя Маракуда готовится стать воином, но у героя есть один недостаток — он совсем не умеет охотиться. Однажды в таинственном лесу он встречает птицу Тинк, которая дарит ему способность понимать язык животных. Вместе с птицей герой попадает в различные приключения и пытается научиться слышать себя. Фильм снят режиссером из Екатеринбурга Иваном Сосниным и командой Red Paper Film. В картине можно будет увидеть Плотинку, природный парк «Оленьи ручьи», Каменск-Уральский, съемки также проходили в Перми и Москве. В центре сюжета — журналист из Екатеринбурга (Александр Яценко), который по заданию редакции едет в затерянное поселение в тайге. Там он узнает о загадочном владыке леса (Юрий Колокольников). После командировки корреспондент начинает видеть древний дух, который просит спасти мистические существа от исчезновения. Герой соглашается и вместе с дочкой отправляется в лес. Фильм снят по одноименной повести Бориса Васильева. В главной роли Владислав Миллер, который сыграл лейтенанта Николая Плужникова. Герой отправляется служить в Брест. Перед тем как поехать в гарнизон, молодой человек идет в ресторан, где знакомится со скрипачом Свицким. Музыкант решает проводить Николая до места службы, ведь туда же направляется и его племянница Мирра. Бойца не успевают внести в списки личного состава, как его застает весть о начале Великой Отечественной войны. Лейтенант становится на защиту Брестской крепости, теряет товарищей и находит любовь. Главные роли исполнили Владислав Миллер, Алена Морилова, Владимир Машков, Павел Чернышев и другие. Юлия Пересильд и Владимир Вдовиченков в мелодраме о тяжелой судьбе. Муж сотрудницы ЗАГСа Катерины пять лет находится в коме, но она продолжает его ждать. Но однажды жизнь сводит женщину с Георгием, Катерине предстоит изменить свою жизнь и решиться на то, на что ей не хватало смелости. Мужчина возвращается из США в Австралию. Вместе с сыном он отправляется покорять волны океана, но им начинает мешать банда серферов. Это перерастает в серьезный конфликт, с которым герою предстоит справиться. Главную роль в картине сыграл Николас Кейдж. Самара Уивинг, Рэй Николсон и Эрик Дэйн в триллере Джимми Уордена. Фильм рассказывает о поп-звезде Софии, к которой пробрался поклонник Пол, ранил охранника и попал в психиатрическую лечебницу. Мужчине удается сбежать из учреждения вместе с поддельницей, вместе они снова оказываются в доме героини, чтобы заставить ее выйти замуж. Для любителей пощекотать нервы в кинотеатрах идет ужастик о группе, которая попадает в виллу известного коллекционера. Внутри герои находят древний артефакт, который высвобождает злые силы и накликает проклятие.