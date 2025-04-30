Депутат Госдумы от тюменской «матрешки» Марков назначен в правительство РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Марков назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ
Евгений Марков назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Фото:

Депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков (представляет интересы избирателей Югры, Ямала и Тюменской области) назначен замминистра природных ресурсов и экологии РФ. Соответствующий указ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Назначить Маркова Евгения Владимировича заместителем Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Распоряжение от 30 апреля 2025 года», — указано в документе.

В разговоре с URA.RU Евгений Марков сообщил, что процедурные вопросы по его назначению на новую должность решатся только к 12 мая. «К работе в Минприроды я планирую приступить уже 1 мая, пока буду входить в курс дела. В министерстве буду курировать лесное хозяйство», — сообщил URA.RU Евгений Марков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков (представляет интересы избирателей Югры, Ямала и Тюменской области) назначен замминистра природных ресурсов и экологии РФ. Соответствующий указ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Назначить Маркова Евгения Владимировича заместителем Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Распоряжение от 30 апреля 2025 года», — указано в документе. В разговоре с URA.RU Евгений Марков сообщил, что процедурные вопросы по его назначению на новую должность решатся только к 12 мая. «К работе в Минприроды я планирую приступить уже 1 мая, пока буду входить в курс дела. В министерстве буду курировать лесное хозяйство», — сообщил URA.RU Евгений Марков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...