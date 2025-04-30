Депутат Госдумы от тюменской «матрешки» Марков назначен в правительство РФ

Депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков (представляет интересы избирателей Югры, Ямала и Тюменской области) назначен замминистра природных ресурсов и экологии РФ. Соответствующий указ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Назначить Маркова Евгения Владимировича заместителем Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Распоряжение от 30 апреля 2025 года», — указано в документе.
В разговоре с URA.RU Евгений Марков сообщил, что процедурные вопросы по его назначению на новую должность решатся только к 12 мая. «К работе в Минприроды я планирую приступить уже 1 мая, пока буду входить в курс дела. В министерстве буду курировать лесное хозяйство», — сообщил URA.RU Евгений Марков.
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