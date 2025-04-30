Одиозному депутату из ХМАО грозит психиатрическая проверка

У адвоката вызывает вопросы психическое состояние депутата Насибуллина из ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Адвокат чиновников Оксана Рудик намерена обращаться в правоохранительные органы, чтобы провести принудительное психиатрическое освидетельствование депутата думы Урая Леонарда Насибуллина
Адвокат чиновников Оксана Рудик намерена обращаться в правоохранительные органы, чтобы провести принудительное психиатрическое освидетельствование депутата думы Урая Леонарда Насибуллина Фото:

Депутат городской думы Урая (ХМАО) Леонард Насибуллин оказался под угрозой лишения дееспособности и психиатрической проверки из-за своих скандальных судебных процессов против чиновников. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«Адвокат Оксана Рудик, защищающая урайских чиновников, инициировавших против Насибуллина уголовные, гражданские и административные дела, предупредила суд о намерениях поставить под вопрос его дееспособность. Она направила дополнительные пояснения в городской суд, указав, что из-за значительного количества регулярных оскорблений чиновников она может потребовать проведение принудительного медицинского освидетельствования, поскольку психическое состояние Насибуллина в этой связи вызывает сомнение», — сообщил инсайдер.

Оксана Рудик в беседе с журналистом URA.RU отметила, что давала указанные пояснения в связи с многочисленными процессами, связанными с оскорблениями чиновников, в которых фигурирует Насибуллин. «На сегодняшний день никаких  действующих соглашений с моими доверителями об оспаривании дееспособности не имеется. Но если кто-то вновь когда-то обратится по поводу оскорблений от Насибуллина, я уже буду обращаться в рамках соглашения об оказании юридической помощи и в правоохранительные органы, и в суд — в рамках гражданского процесса. И буду ставить вопрос о психиатрическом освидетельствовании Леонарда Фанилевича, потому что идет системность оскорбления чиновников, есть вступившие в законную силу решения суда, и если такие вещи будут повторяться, я буду вынуждена это сделать», — прокомментировала адвокат.

В Урае идет процесс по первому уголовному делу в отношении Насибуллина, инициированный из-за оскорбления председателя думы Александра Величко. Депутат назвал его «фуфлом». Если будет вынесен обвинительный приговор и он вступит в законную силу, то в Урае повторится опыт с Югорском, когда депутат Антон Пантин сложил мандат.

Насибуллин в беседе с корреспондентом заявил, что буквально недавно проходил медицинское освидетельствование на ношение оружия. «У врачей нет ко мне претензий, я прошел медкомиссию. Насколько я знаю, для лиц с психическими заболеваниями в нашей стране оружие находится под запретом», — уточнил депутат.

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Депутат городской думы Урая (ХМАО) Леонард Насибуллин оказался под угрозой лишения дееспособности и психиатрической проверки из-за своих скандальных судебных процессов против чиновников. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Адвокат Оксана Рудик, защищающая урайских чиновников, инициировавших против Насибуллина уголовные, гражданские и административные дела, предупредила суд о намерениях поставить под вопрос его дееспособность. Она направила дополнительные пояснения в городской суд, указав, что из-за значительного количества регулярных оскорблений чиновников она может потребовать проведение принудительного медицинского освидетельствования, поскольку психическое состояние Насибуллина в этой связи вызывает сомнение», — сообщил инсайдер. Оксана Рудик в беседе с журналистом URA.RU отметила, что давала указанные пояснения в связи с многочисленными процессами, связанными с оскорблениями чиновников, в которых фигурирует Насибуллин. «На сегодняшний день никаких  действующих соглашений с моими доверителями об оспаривании дееспособности не имеется. Но если кто-то вновь когда-то обратится по поводу оскорблений от Насибуллина, я уже буду обращаться в рамках соглашения об оказании юридической помощи и в правоохранительные органы, и в суд — в рамках гражданского процесса. И буду ставить вопрос о психиатрическом освидетельствовании Леонарда Фанилевича, потому что идет системность оскорбления чиновников, есть вступившие в законную силу решения суда, и если такие вещи будут повторяться, я буду вынуждена это сделать», — прокомментировала адвокат. В Урае идет процесс по первому уголовному делу в отношении Насибуллина, инициированный из-за оскорбления председателя думы Александра Величко. Депутат назвал его «фуфлом». Если будет вынесен обвинительный приговор и он вступит в законную силу, то в Урае повторится опыт с Югорском, когда депутат Антон Пантин сложил мандат. Насибуллин в беседе с корреспондентом заявил, что буквально недавно проходил медицинское освидетельствование на ношение оружия. «У врачей нет ко мне претензий, я прошел медкомиссию. Насколько я знаю, для лиц с психическими заболеваниями в нашей стране оружие находится под запретом», — уточнил депутат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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