Одиозному депутату из ХМАО грозит психиатрическая проверка

Депутат городской думы Урая (ХМАО) Леонард Насибуллин оказался под угрозой лишения дееспособности и психиатрической проверки из-за своих скандальных судебных процессов против чиновников. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«Адвокат Оксана Рудик, защищающая урайских чиновников, инициировавших против Насибуллина уголовные, гражданские и административные дела, предупредила суд о намерениях поставить под вопрос его дееспособность. Она направила дополнительные пояснения в городской суд, указав, что из-за значительного количества регулярных оскорблений чиновников она может потребовать проведение принудительного медицинского освидетельствования, поскольку психическое состояние Насибуллина в этой связи вызывает сомнение», — сообщил инсайдер.
Оксана Рудик в беседе с журналистом URA.RU отметила, что давала указанные пояснения в связи с многочисленными процессами, связанными с оскорблениями чиновников, в которых фигурирует Насибуллин. «На сегодняшний день никаких действующих соглашений с моими доверителями об оспаривании дееспособности не имеется. Но если кто-то вновь когда-то обратится по поводу оскорблений от Насибуллина, я уже буду обращаться в рамках соглашения об оказании юридической помощи и в правоохранительные органы, и в суд — в рамках гражданского процесса. И буду ставить вопрос о психиатрическом освидетельствовании Леонарда Фанилевича, потому что идет системность оскорбления чиновников, есть вступившие в законную силу решения суда, и если такие вещи будут повторяться, я буду вынуждена это сделать», — прокомментировала адвокат.
В Урае идет процесс по первому уголовному делу в отношении Насибуллина, инициированный из-за оскорбления председателя думы Александра Величко. Депутат назвал его «фуфлом». Если будет вынесен обвинительный приговор и он вступит в законную силу, то в Урае повторится опыт с Югорском, когда депутат Антон Пантин сложил мандат.
Насибуллин в беседе с корреспондентом заявил, что буквально недавно проходил медицинское освидетельствование на ношение оружия. «У врачей нет ко мне претензий, я прошел медкомиссию. Насколько я знаю, для лиц с психическими заболеваниями в нашей стране оружие находится под запретом», — уточнил депутат.
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