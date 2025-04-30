Шесть новых мотоциклов переданы в распоряжение регионального мотобатальона ГИБДД на территории резиденции губернатора Свердловской области. Об этом URA.RU проинформировал официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.
«Одной из основных причин приобретения за счет бюджета для нужд органов внутренних дел мотоциклов послужило общее уплотнение трафика на дорогах. Мощные и современные мотоциклы хорошо зарекомендовали себя ранее. Мотобатальон уже получал подобную технику в количестве восьми штук. Шесть новых мотоциклов, специально переоборудованных для несения службы, имеют мощные форсированные двигатели и другие ценные для работы функции», — отметил полковник Горелых.
Данная мера поможет повысить мобильность правоохранителей и поспособствует улучшению уровня дорожной безопасности. Мотоциклы с эмблемой МВД также могут быть использованы для охраны общественного порядка во время массовых и спортивных событий, в том числе при сопровождении кортежей иностранных делегаций в ходе Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ».
В церемонии приняли участие заместитель губернатора Азат Салихов, заместитель начальника ГУ МВД области Александр Воронежский, врио начальника Управления ГИБДД Дмитрий Кузнецов и министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. После официальной части состоялась передача ключей и эффектный выезд сотрудников ДПС на патрулирование территории.
За 2024-й год сотрудники Госавтоинспекции, передвигающиеся на мотоциклах, пресекли 640 случаев нарушений правил дорожного движения и выявили восемь преступлений, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения (статья 264.1 УК РФ). В ходе рейдов были задержаны 145 водителей, не имеющих права управления, а также десять автомобилистов, находившихся за рулем в нетрезвом виде. Кроме того, инспекторы обнаружили 46 транспортных средств без государственных регистрационных знаков, а 84 автомобиля были отправлены на специализированные штрафстоянки.
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