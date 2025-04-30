Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер вручил медали ордена «Родительская слава» многодетным семьям региона. В благодарность он получил небольшой подарок от одного из детей. Награды были вручены за значительный вклад в укрепление института семьи и достойное воспитание детей, сообщили на сайте правительства региона.
«Осознанное родительство — это ежедневный труд, самый благородный и самый ответственный. Я сам отец и прекрасно понимаю, что „мама“ и „папа“ — это „круглосуточное“ понятие. В семье ты и начальник, и врач, и воспитатель — все в одном лице. Поэтому материнство и отцовство — это работа над собой, воспитание в себе тех качеств, которые необходимы, чтобы быть опорой, защитой и примером своим детям», — заявил Денис Паслер на церемонии вручения.
В числе награжденных оказались Альбина и Денис Серебренниковы, Алена и Артем Бабайловы, Наталья и Сергей Мальцевы, Ольга и Константин Новичковы, Юлия и Арсентий Рахимовы. По словам организаторов, семьи не только воспитывают нескольких детей, но и активно участвуют в общественной жизни региона. В завершение мероприятия пятилетняя Амина Серебренникова преподнесла губернатору рисунок своей семьи как символ крепких семейных традиций.
Ранее Денис Паслер уже проводил подобные церемонии, вручая государственные и региональные награды жителям Свердловской области. В начале апреля он провел первое большое публичное мероприяти, где наградил работников промышленности, представителей образования, полиции и других выдающихся уральцев.
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