Старейшая жительница Земли скончалась в возрасте 116 лет

Старейшая жительница планеты, бразильская монахиня Ина Канберра Лукас скончалась в возрасте 116 лет. Об этом сообщает сервис статистики долгожителей Земли LongeviQuest.
«С прискорбием сообщает о кончине Ины Канабарро Лукас, старейшего из ныне живущих людей в мире. Ина Канабарро Лукас умерла 30 апреля в возрасте 116 лет и 326 дней», — говорится в заявлении сервиса.
Ина Канабарро Лукас родилась 8 июня 1908 года в Сан-Франсишку-де-Ассис, штат Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия, в семье Жуана Антониу Лукаса (1870—1923) и Марианы Канабарро Лукас (1878—1954). В детстве она была настолько худой, что многие люди не думали, что она переживет детство.
В возрасте 110 лет у нее начались некоторые трудности с подвижностью, и ей пришлось начать пользоваться ходунками. В 2018 году, празднуя свое 110-летие, она получила апостольское благословение от Папы Франциска. Благословение сопровождалось сертификатом, который позже был выставлен в сувенирном уголке общины, где она проживала.
С ее уходом титул старейшего человека в мире теперь переходит к Этель Катерхэм. Это жительница графства Суррей, Англия, которой в настоящее время 115 лет и 252 дня.
Ина Канберра Лукас умерла спустя девять дней после смерти Папы Франциска, который умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Похороны Папы Римского начались днем 26 апреля.
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