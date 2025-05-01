Старейшая жительница Земли скончалась в возрасте 116 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Канабарру считалась самой пожилой жительницей Земли
Канабарру считалась самой пожилой жительницей Земли Фото:

Старейшая жительница планеты, бразильская монахиня Ина Канберра Лукас скончалась в возрасте 116 лет. Об этом сообщает сервис статистики долгожителей Земли LongeviQuest.

«С прискорбием сообщает о кончине Ины Канабарро Лукас, старейшего из ныне живущих людей в мире. Ина Канабарро Лукас умерла 30 апреля в возрасте 116 лет и 326 дней», — говорится в заявлении сервиса. 

Ина Канабарро Лукас родилась 8 июня 1908 года в Сан-Франсишку-де-Ассис, штат Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия, в семье Жуана Антониу Лукаса (1870—1923) и Марианы Канабарро Лукас (1878—1954). В детстве она была настолько худой, что многие люди не думали, что она переживет детство.

В возрасте 110 лет у нее начались некоторые трудности с подвижностью, и ей пришлось начать пользоваться ходунками. В 2018 году, празднуя свое 110-летие, она получила апостольское благословение от Папы Франциска. Благословение сопровождалось сертификатом, который позже был выставлен в сувенирном уголке общины, где она проживала.

С ее уходом титул старейшего человека в мире теперь переходит к Этель Катерхэм. Это жительница графства Суррей, Англия, которой в настоящее время 115 лет и 252 дня.

Ина Канберра Лукас умерла спустя девять дней после смерти Папы Франциска, который умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Похороны Папы Римского начались днем 26 апреля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Старейшая жительница планеты, бразильская монахиня Ина Канберра Лукас скончалась в возрасте 116 лет. Об этом сообщает сервис статистики долгожителей Земли LongeviQuest. «С прискорбием сообщает о кончине Ины Канабарро Лукас, старейшего из ныне живущих людей в мире. Ина Канабарро Лукас умерла 30 апреля в возрасте 116 лет и 326 дней», — говорится в заявлении сервиса.  Ина Канабарро Лукас родилась 8 июня 1908 года в Сан-Франсишку-де-Ассис, штат Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия, в семье Жуана Антониу Лукаса (1870—1923) и Марианы Канабарро Лукас (1878—1954). В детстве она была настолько худой, что многие люди не думали, что она переживет детство. В возрасте 110 лет у нее начались некоторые трудности с подвижностью, и ей пришлось начать пользоваться ходунками. В 2018 году, празднуя свое 110-летие, она получила апостольское благословение от Папы Франциска. Благословение сопровождалось сертификатом, который позже был выставлен в сувенирном уголке общины, где она проживала. С ее уходом титул старейшего человека в мире теперь переходит к Этель Катерхэм. Это жительница графства Суррей, Англия, которой в настоящее время 115 лет и 252 дня. Ина Канберра Лукас умерла спустя девять дней после смерти Папы Франциска, который умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Похороны Папы Римского начались днем 26 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...