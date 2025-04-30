Ватикан опасался атаки дронов на похоронах Папы Римского

В Ватикане ввели полный запрет на полеты любых летательных аппаратов во время похорон папы Франциска из-за угрозы атак с воздуха. Эти меры безопасности были приняты для предотвращения возможных инцидентов.
«Воздушное пространство Ватикана было закрыто, в том числе был введен полный запрет на полеты всех летательных аппаратов, чтобы предотвратить угрозы с воздуха во время похорон папы», — сообщает The National Interest. Издание добавило, что особую тревогу вызывали самодельные дроны, которые на других конфликтных территориях (Украина и Ближний Восток) легко превращают в оружие.
Наблюдатели отметили присутствие тысяч военных в Риме и Ватикане, часть из которых имела оборудование для борьбы с дронами. Эти опасения связаны с участившимися случаями использования БПЛА в террористических целях по всему миру.
Гроб с телом понтифика доставили в римскую базилику Санта-Мария-Маджоре для проведения траурной церемонии. Торжественные похороны Папы Римского прошли 26 апреля.
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