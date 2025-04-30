30 апреля 2025

Ватикан опасался атаки дронов на похоронах Папы Римского

Ватикан запретил полет летательных средств во время похорон Папы Римского
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Похороны Папы Римского прошли 26 апреля в Ватикане
Похороны Папы Римского прошли 26 апреля в Ватикане Фото:
новость из сюжета
Умер Папа Римский Франциск

В Ватикане ввели полный запрет на полеты любых летательных аппаратов во время похорон папы Франциска из-за угрозы атак с воздуха. Эти меры безопасности были приняты для предотвращения возможных инцидентов.

«Воздушное пространство Ватикана было закрыто, в том числе был введен полный запрет на полеты всех летательных аппаратов, чтобы предотвратить угрозы с воздуха во время похорон папы», — сообщает The National Interest. Издание добавило, что особую тревогу вызывали самодельные дроны, которые на других конфликтных территориях (Украина и Ближний Восток) легко превращают в оружие.

Наблюдатели отметили присутствие тысяч военных в Риме и Ватикане, часть из которых имела оборудование для борьбы с дронами. Эти опасения связаны с участившимися случаями использования БПЛА в террористических целях по всему миру.

Гроб с телом понтифика доставили в римскую базилику Санта-Мария-Маджоре для проведения траурной церемонии. Торжественные похороны Папы Римского прошли 26 апреля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ватикане ввели полный запрет на полеты любых летательных аппаратов во время похорон папы Франциска из-за угрозы атак с воздуха. Эти меры безопасности были приняты для предотвращения возможных инцидентов. «Воздушное пространство Ватикана было закрыто, в том числе был введен полный запрет на полеты всех летательных аппаратов, чтобы предотвратить угрозы с воздуха во время похорон папы», — сообщает The National Interest. Издание добавило, что особую тревогу вызывали самодельные дроны, которые на других конфликтных территориях (Украина и Ближний Восток) легко превращают в оружие. Наблюдатели отметили присутствие тысяч военных в Риме и Ватикане, часть из которых имела оборудование для борьбы с дронами. Эти опасения связаны с участившимися случаями использования БПЛА в террористических целях по всему миру. Гроб с телом понтифика доставили в римскую базилику Санта-Мария-Маджоре для проведения траурной церемонии. Торжественные похороны Папы Римского прошли 26 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...