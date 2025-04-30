30 апреля 2025

Губернатор ХМАО вместе ветеранами почтили память героев войны. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Память героев почтили возложением цветов в Ханты-Мансийске
Память героев почтили возложением цветов в Ханты-Мансийске Фото:

В Ханты-Мансийске губернатор Руслан Кухарук вместе с ветеранами и участниками специальной военной операции возложили цветы к памятному знаку «Труженикам тыла». Об этом сообщил telegram-канал «Югра официально».

«Участники мероприятия почтили память югорчан, которые в годы Великой Отечественной войны всеми силами приближали День Победы, как в тылу, так и на фронте», — говорится в публикации. На мероприятие также пришли волонтеры и обычные горожане.

В 2023 году президент России присвоил Ханты-Мансийску звание «Город трудовой доблести». Во время войны югорчане отверженно трудились в тылу и внесли весомый вклад в Победу. 

Руслан Кухарук возложил цветы вместе ветеранами
Руслан Кухарук возложил цветы вместе ветеранами
Фото:

«80 лет спустя лозунг „Все для фронта, все для Победы!“ все также объединяет миллионы людей по всей стране, являясь символом неразрывной связи поколений. Сегодня вместе мы поддерживаем военнослужащих в зоне специальной военной операции, оказываем помощь мирным жителям освобожденных территорий. Каждый из нас своим трудом вносит вклад в общее дело Победы», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске губернатор Руслан Кухарук вместе с ветеранами и участниками специальной военной операции возложили цветы к памятному знаку «Труженикам тыла». Об этом сообщил telegram-канал «Югра официально». «Участники мероприятия почтили память югорчан, которые в годы Великой Отечественной войны всеми силами приближали День Победы, как в тылу, так и на фронте», — говорится в публикации. На мероприятие также пришли волонтеры и обычные горожане. В 2023 году президент России присвоил Ханты-Мансийску звание «Город трудовой доблести». Во время войны югорчане отверженно трудились в тылу и внесли весомый вклад в Победу.  «80 лет спустя лозунг „Все для фронта, все для Победы!“ все также объединяет миллионы людей по всей стране, являясь символом неразрывной связи поколений. Сегодня вместе мы поддерживаем военнослужащих в зоне специальной военной операции, оказываем помощь мирным жителям освобожденных территорий. Каждый из нас своим трудом вносит вклад в общее дело Победы», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...