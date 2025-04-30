В Ханты-Мансийске губернатор Руслан Кухарук вместе с ветеранами и участниками специальной военной операции возложили цветы к памятному знаку «Труженикам тыла». Об этом сообщил telegram-канал «Югра официально».
«Участники мероприятия почтили память югорчан, которые в годы Великой Отечественной войны всеми силами приближали День Победы, как в тылу, так и на фронте», — говорится в публикации. На мероприятие также пришли волонтеры и обычные горожане.
В 2023 году президент России присвоил Ханты-Мансийску звание «Город трудовой доблести». Во время войны югорчане отверженно трудились в тылу и внесли весомый вклад в Победу.
«80 лет спустя лозунг „Все для фронта, все для Победы!“ все также объединяет миллионы людей по всей стране, являясь символом неразрывной связи поколений. Сегодня вместе мы поддерживаем военнослужащих в зоне специальной военной операции, оказываем помощь мирным жителям освобожденных территорий. Каждый из нас своим трудом вносит вклад в общее дело Победы», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
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