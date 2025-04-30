На главной переправе ЯНАО через Обь ограничили движение

Переправа через Обь готовится к закрытию
Движение на главной переправе через Обь 1 Мая осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе окружного дорожного департамента.
«По ледовой переправе Салехард — Лабытнанги движение осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме», — сообщает пресс-служба дорожного департамента Ямала в telegram-канале. Планируемые сроки закрытия переправы в полночь с 1 на 2 мая.
После закрытия, на переправе начнут работать суда на воздушной подушке. О стоимости билетов URA.RU сообщало ранее.
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