30 апреля 2025

На главной переправе ЯНАО через Обь ограничили движение

Дорожники готовят к закрытию главную переправу Ямала
© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа через Обь готовится к закрытию
Переправа через Обь готовится к закрытию Фото:

Движение на главной переправе через Обь 1 Мая осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе окружного дорожного департамента.

«По ледовой переправе Салехард — Лабытнанги движение осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме», — сообщает пресс-служба дорожного департамента Ямала в telegram-канале. Планируемые сроки закрытия переправы в полночь с 1 на 2 мая.

После закрытия, на переправе начнут работать суда на воздушной подушке. О стоимости билетов URA.RU сообщало ранее. 

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Движение на главной переправе через Обь 1 Мая осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе окружного дорожного департамента. «По ледовой переправе Салехард — Лабытнанги движение осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме», — сообщает пресс-служба дорожного департамента Ямала в telegram-канале. Планируемые сроки закрытия переправы в полночь с 1 на 2 мая. После закрытия, на переправе начнут работать суда на воздушной подушке. О стоимости билетов URA.RU сообщало ранее. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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