Таиланд изменил правила въезда для россиян

МИД РФ: иностранцам, въезжающим в Таиланд, понадобится электронная карта
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Для въезда в Таиланд теперь необходимо заполнить цифровую карту
Для въезда в Таиланд теперь необходимо заполнить цифровую карту Фото:

С 1 мая 2025 года, все иностранные граждане, въезжающие на территорию Королевства Таиланд через любые международные пограничные пункты, будут обязаны оформлять электронную карту прибытия. Об этом сообщили в МИД РФ.  

«С 1 мая 2025 года для всех категорий иностранных граждан, прибывающих в Королевство Таиланд через любые международные пограничные пункты пропуска обязательно заполнение цифровой карты прибытия в Таиланд (Thailand Digital Arrival Card-TDAC)», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что электронная карта будет использоваться вместо бумажной иммиграционной карты ТМ-6.

Для оформления TDAC необходимо не позже чем за 72 часа до предполагаемого прибытия в Таиланд заполнить электронную анкету на официальном портале Иммиграционного бюро Таиланда. При прохождении паспортного контроля карту с QR-кодом разрешается предъявлять как в печатном, так и в электронном формате. В заявлении требуется указать следующую информацию: фамилию, имя и отчество; данные паспорта; адрес проживания; профессиональную деятельность; номер телефона; сведения о поездке, включая дату въезда, цель визита, способ передвижения и т.д.

Ранее власти Таиланда рассматривали возможность сокращения срока безвизового пребывания для иностранных туристов с 60 до 30 дней из-за участившихся случаев нарушения миграционного законодательства. Сейчас граждане 93 стран, включая Россию, могут находиться в стране без визы до 60 дней.

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С 1 мая 2025 года, все иностранные граждане, въезжающие на территорию Королевства Таиланд через любые международные пограничные пункты, будут обязаны оформлять электронную карту прибытия. Об этом сообщили в МИД РФ.   «С 1 мая 2025 года для всех категорий иностранных граждан, прибывающих в Королевство Таиланд через любые международные пограничные пункты пропуска обязательно заполнение цифровой карты прибытия в Таиланд (Thailand Digital Arrival Card-TDAC)», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что электронная карта будет использоваться вместо бумажной иммиграционной карты ТМ-6. Для оформления TDAC необходимо не позже чем за 72 часа до предполагаемого прибытия в Таиланд заполнить электронную анкету на официальном портале Иммиграционного бюро Таиланда. При прохождении паспортного контроля карту с QR-кодом разрешается предъявлять как в печатном, так и в электронном формате. В заявлении требуется указать следующую информацию: фамилию, имя и отчество; данные паспорта; адрес проживания; профессиональную деятельность; номер телефона; сведения о поездке, включая дату въезда, цель визита, способ передвижения и т.д. Ранее власти Таиланда рассматривали возможность сокращения срока безвизового пребывания для иностранных туристов с 60 до 30 дней из-за участившихся случаев нарушения миграционного законодательства. Сейчас граждане 93 стран, включая Россию, могут находиться в стране без визы до 60 дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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