30 апреля 2025

Пермская галерея создает тактильные копии шедевров для слепых. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Незрячие тоже смогут оценить искусство прошлого (архивное фото)
Незрячие тоже смогут оценить искусство прошлого (архивное фото) Фото:

Тактильные копии произведений искусства создают в пермской художественной галерее. Экспонаты будут выставлены в новом здании музея.

«Мы приступили к созданию тактильных копий произведений из нашей коллекции для незрячих посетителей. В новых экспозициях Пермской галереи будет представлено 37 тактильных копий произведений из разных коллекций — от древнего Египта до живописи XX века. Копии будут располагаться максимально близко к оригиналам», — сообщается на странице галереи в соцсети «ВКонтакте».

Копии шедевров создают специалисты мастерской Ольги и Михаила Шу. Их работы находятся в Третьяковской галерее, Пушкинском музее, музее Русского импрессионизма и других.

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Тактильные копии произведений искусства создают в пермской художественной галерее. Экспонаты будут выставлены в новом здании музея. «Мы приступили к созданию тактильных копий произведений из нашей коллекции для незрячих посетителей. В новых экспозициях Пермской галереи будет представлено 37 тактильных копий произведений из разных коллекций — от древнего Египта до живописи XX века. Копии будут располагаться максимально близко к оригиналам», — сообщается на странице галереи в соцсети «ВКонтакте». Копии шедевров создают специалисты мастерской Ольги и Михаила Шу. Их работы находятся в Третьяковской галерее, Пушкинском музее, музее Русского импрессионизма и других.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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