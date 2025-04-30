Тактильные копии произведений искусства создают в пермской художественной галерее. Экспонаты будут выставлены в новом здании музея.
«Мы приступили к созданию тактильных копий произведений из нашей коллекции для незрячих посетителей. В новых экспозициях Пермской галереи будет представлено 37 тактильных копий произведений из разных коллекций — от древнего Египта до живописи XX века. Копии будут располагаться максимально близко к оригиналам», — сообщается на странице галереи в соцсети «ВКонтакте».
Копии шедевров создают специалисты мастерской Ольги и Михаила Шу. Их работы находятся в Третьяковской галерее, Пушкинском музее, музее Русского импрессионизма и других.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!