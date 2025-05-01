Президент ОАЭ поздравил Путина с юбилеем Победы

Президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с предстоящим 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.
«Мухаммед Аль Нахайян поздравил Владимира Путина и российский народ с предстоящим 80-летним юбилеем Победы», — говорится в сообщении telegram-канала Кремля. Там добавили, что между Путиным и Аль Нахайяном состоялся телефонный разговор, в ходе которого лидеры отметили успехи в стратегических российско-эмиратских отношениях.
Путин высоко оценил помощь Объединенных Арабских Эмиратов в организации обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Благодаря этому, 19 апреля 246 российских военнослужащих смогли вернуться на родину.
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