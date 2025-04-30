С каждым годом в Югре движение «Бессмертный полк» продолжает набирать популярность, объединяя людей, желающих почтить память родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Причем Ханты-Мансийский округ оказался уникальным регионом, который внес свою изюминку в проведение этой акции. Всю хронологию восстановили журналисты URA.RU.
2014 год
Югорские города впервые провели акцию «Бессмертный полк» в День Победы в 2014 году. «Музейно-выставочный центр» Лангепаса совместно с музеем школы № 3 объявили о проведении такого мероприятия. Было продумано единое оформление и символика штендера, а к параду 9 мая в строй «встали» 29 горожан.
Аналогичная идея была реализована и в Нефтеюганске. В городе раздавали солдатскую кашу, пели военные песни под аккордеон. На улицы даже вышли импровизированные агитбригады — так для горожан воссоздавали атмосферу радости от долгожданной Победы.
2015 год
В 2015 году 9 мая на улицы Югры вышли уже десятки тысяч жителей. В городах под звуки маршей прошли традиционные парады с участием бронетехники и авиации. Погода в этот день не подвела — над округом ярко светило солнце.
На празднование 70-й годовщины Великой Победы в Ханты-Мансийске собралось около 10 тысяч горожан, в том числе 260 ветеранов. В Нижневартовске прошла демонстрация военной техники и раритетных автомобилей. А каждый из участников шествия внес свою долю креатива в праздник. Одни участники парада прошли по улицам с танком из воздушных шаров, другие — пронесли 30-метровую георгиевскую ленту и огромные искусственные гвоздики.
В Сургуте колонна «Бессмертного полка» проходила по улицам города сразу после парада военной техники. Вместо заявленных двух тысяч к шествию примкнули шесть тысяч человек. «Пропускали всех желающих, пришедших с портретами ветеранов», — сообщается на сайте «Бессмертный полк».
2016 год
По подсчетам властей Сургута, с портретами своих родственников-фронтовиков в 2016 году по улицам прошли порядка 20 тысяч горожан. Тогда это был рекорд по количеству участников акции в городах Югры.
В тот день — 9 мая — активисты выстроились в слово «Мир», а вокруг них в это время танцевали «Вальс Победы». Затем горожане выстроились в живую цепь — в ней стояли порядка 4 тысяч человек. Сургутяне передали от площади университета до Вечного огня 1240 гвоздик — именно столько жителей города погибло в Великой Отечественной войне.
2019 год
Шесть лет назад, в 2019-м, в движении «Бессмертного полка» в Югре была написана отдельная глава. У пилотажной группы «Барсы» появилась идея проводить эту акцию в небе. Летчики предложили сургутянам присылать им фотографии героев Великой Отечественной войны для размещения на фюзеляжах самолетов. Предложение земляками было воспринято на ура.
ХМАО оказался первым регионом в России, где провели подобное мероприятие. С тех пор воздушный «Бессмертный полк» проводится каждый год. При этом география югорских городов, над которыми пролетают «Барсы» в день Победы, расширяется. Сначала это был только Сургут, а затем к нему прибавились Ханты-Мансийск и Нижневартовск. В 80-ю годовщину Великой Победы воздушный полк вновь пролетит над Югрой.
2020 год
В годы пандемии COVID-19 акция «Бессмертный полк» в Югре перешла в онлайн-формат. Югорчане загружали фотографии своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, на официальный сайт акции или в соцсети. В некоторых городах были организованы локальные мероприятия, где люди выходили на улицы с портретами, соблюдая дистанцию.
2022 год
Впервые за два года мероприятия ко Дню Победы прошли офлайн и побили все рекорды по числу участников. Только в Сургуте праздновать День Победы вышли более 68 тысяч человек, мэрия Нижневартовска сообщила о 65 тысячах участников шествия. В Ханты-Мансийске участников «Бессмертного полка» было больше 23 тысяч.
По всей Югре в акции «Бессмертный полк» приняли участие 278 421 человек. В городах прошли парады военной техники, работала «полевая кухня».
2023 год
В последующие годы власти ХМАО вновь отменили торжественные шествия. Это было сделано из соображений безопасности, поэтому акция вернулась в онлайн-формат.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!