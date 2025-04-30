30 апреля 2025

«Не только на земле, но и в небе»: как в городах ХМАО проходили первые «Бессмертные полки». Видео

Первые «Бессмертные полки» в ХМАО прошли в Нефтеюганске и Лангепасе в 2014 году
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Первыми городами, где прошли шествия, стали Нефтеюганск и Лангепас
Первыми городами, где прошли шествия, стали Нефтеюганск и Лангепас Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

С каждым годом в Югре движение «Бессмертный полк» продолжает набирать популярность, объединяя людей, желающих почтить память родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Причем Ханты-Мансийский округ оказался уникальным регионом, который внес свою изюминку в проведение этой акции. Всю хронологию восстановили журналисты URA.RU.

2014 год

Югорские города впервые провели акцию «Бессмертный полк» в День Победы в 2014 году. «Музейно-выставочный центр» Лангепаса совместно с музеем школы № 3 объявили о проведении такого мероприятия. Было продумано единое оформление и символика штендера, а к параду 9 мая в строй «встали» 29 горожан.

Аналогичная идея была реализована и в Нефтеюганске. В городе раздавали солдатскую кашу, пели военные песни под аккордеон. На улицы даже вышли импровизированные агитбригады — так для горожан воссоздавали атмосферу радости от долгожданной Победы.

2015 год

В 2015 году 9 мая на улицы Югры вышли уже десятки тысяч жителей. В городах под звуки маршей прошли традиционные парады с участием бронетехники и авиации. Погода в этот день не подвела — над округом ярко светило солнце.

На празднование 70-й годовщины Великой Победы в Ханты-Мансийске собралось около 10 тысяч горожан, в том числе 260 ветеранов. В Нижневартовске прошла демонстрация военной техники и раритетных автомобилей. А каждый из участников шествия внес свою долю креатива в праздник. Одни участники парада прошли по улицам с танком из воздушных шаров, другие — пронесли 30-метровую георгиевскую ленту и огромные искусственные гвоздики.

В Сургуте колонна «Бессмертного полка» проходила по улицам города сразу после парада военной техники. Вместо заявленных двух тысяч к шествию примкнули шесть тысяч человек. «Пропускали всех желающих, пришедших с портретами ветеранов», — сообщается на сайте «Бессмертный полк».

2016 год

По подсчетам властей Сургута, с портретами своих родственников-фронтовиков в 2016 году по улицам прошли порядка 20 тысяч горожан. Тогда это был рекорд по количеству участников акции в городах Югры.

В тот день — 9 мая — активисты выстроились в слово «Мир», а вокруг них в это время танцевали «Вальс Победы». Затем горожане выстроились в живую цепь — в ней стояли порядка 4 тысяч человек. Сургутяне передали от площади университета до Вечного огня 1240 гвоздик — именно столько жителей города погибло в Великой Отечественной войне.

2019 год

Шесть лет назад, в 2019-м, в движении «Бессмертного полка» в Югре была написана отдельная глава. У пилотажной группы «Барсы» появилась идея проводить эту акцию в небе. Летчики предложили сургутянам присылать им фотографии героев Великой Отечественной войны для размещения на фюзеляжах самолетов. Предложение земляками было воспринято на ура.

ХМАО оказался первым регионом в России, где провели подобное мероприятие. С тех пор воздушный «Бессмертный полк» проводится каждый год. При этом география югорских городов, над которыми пролетают «Барсы» в день Победы, расширяется. Сначала это был только Сургут, а затем к нему прибавились Ханты-Мансийск и Нижневартовск. В 80-ю годовщину Великой Победы воздушный полк вновь пролетит над Югрой.

2020 год

В годы пандемии COVID-19 акция «Бессмертный полк» в Югре перешла в онлайн-формат. Югорчане загружали фотографии своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, на официальный сайт акции или в соцсети. В некоторых городах были организованы локальные мероприятия, где люди выходили на улицы с портретами, соблюдая дистанцию.

2022 год

Впервые за два года мероприятия ко Дню Победы прошли офлайн и побили все рекорды по числу участников. Только в Сургуте праздновать День Победы вышли более 68 тысяч человек, мэрия Нижневартовска сообщила о 65 тысячах участников шествия. В Ханты-Мансийске участников «Бессмертного полка» было больше 23 тысяч.

По всей Югре в акции «Бессмертный полк» приняли участие 278 421 человек. В городах прошли парады военной техники, работала «полевая кухня».

2023 год

В последующие годы власти ХМАО вновь отменили торжественные шествия. Это было сделано из соображений безопасности, поэтому акция вернулась в онлайн-формат.

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С каждым годом в Югре движение «Бессмертный полк» продолжает набирать популярность, объединяя людей, желающих почтить память родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Причем Ханты-Мансийский округ оказался уникальным регионом, который внес свою изюминку в проведение этой акции. Всю хронологию восстановили журналисты URA.RU. 2014 год Югорские города впервые провели акцию «Бессмертный полк» в День Победы в 2014 году. «Музейно-выставочный центр» Лангепаса совместно с музеем школы № 3 объявили о проведении такого мероприятия. Было продумано единое оформление и символика штендера, а к параду 9 мая в строй «встали» 29 горожан. Аналогичная идея была реализована и в Нефтеюганске. В городе раздавали солдатскую кашу, пели военные песни под аккордеон. На улицы даже вышли импровизированные агитбригады — так для горожан воссоздавали атмосферу радости от долгожданной Победы. 2015 год В 2015 году 9 мая на улицы Югры вышли уже десятки тысяч жителей. В городах под звуки маршей прошли традиционные парады с участием бронетехники и авиации. Погода в этот день не подвела — над округом ярко светило солнце. На празднование 70-й годовщины Великой Победы в Ханты-Мансийске собралось около 10 тысяч горожан, в том числе 260 ветеранов. В Нижневартовске прошла демонстрация военной техники и раритетных автомобилей. А каждый из участников шествия внес свою долю креатива в праздник. Одни участники парада прошли по улицам с танком из воздушных шаров, другие — пронесли 30-метровую георгиевскую ленту и огромные искусственные гвоздики. В Сургуте колонна «Бессмертного полка» проходила по улицам города сразу после парада военной техники. Вместо заявленных двух тысяч к шествию примкнули шесть тысяч человек. «Пропускали всех желающих, пришедших с портретами ветеранов», — сообщается на сайте «Бессмертный полк». 2016 год По подсчетам властей Сургута, с портретами своих родственников-фронтовиков в 2016 году по улицам прошли порядка 20 тысяч горожан. Тогда это был рекорд по количеству участников акции в городах Югры. В тот день — 9 мая — активисты выстроились в слово «Мир», а вокруг них в это время танцевали «Вальс Победы». Затем горожане выстроились в живую цепь — в ней стояли порядка 4 тысяч человек. Сургутяне передали от площади университета до Вечного огня 1240 гвоздик — именно столько жителей города погибло в Великой Отечественной войне. 2019 год Шесть лет назад, в 2019-м, в движении «Бессмертного полка» в Югре была написана отдельная глава. У пилотажной группы «Барсы» появилась идея проводить эту акцию в небе. Летчики предложили сургутянам присылать им фотографии героев Великой Отечественной войны для размещения на фюзеляжах самолетов. Предложение земляками было воспринято на ура. ХМАО оказался первым регионом в России, где провели подобное мероприятие. С тех пор воздушный «Бессмертный полк» проводится каждый год. При этом география югорских городов, над которыми пролетают «Барсы» в день Победы, расширяется. Сначала это был только Сургут, а затем к нему прибавились Ханты-Мансийск и Нижневартовск. В 80-ю годовщину Великой Победы воздушный полк вновь пролетит над Югрой. 2020 год В годы пандемии COVID-19 акция «Бессмертный полк» в Югре перешла в онлайн-формат. Югорчане загружали фотографии своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, на официальный сайт акции или в соцсети. В некоторых городах были организованы локальные мероприятия, где люди выходили на улицы с портретами, соблюдая дистанцию. 2022 год Впервые за два года мероприятия ко Дню Победы прошли офлайн и побили все рекорды по числу участников. Только в Сургуте праздновать День Победы вышли более 68 тысяч человек, мэрия Нижневартовска сообщила о 65 тысячах участников шествия. В Ханты-Мансийске участников «Бессмертного полка» было больше 23 тысяч. По всей Югре в акции «Бессмертный полк» приняли участие 278 421 человек. В городах прошли парады военной техники, работала «полевая кухня». 2023 год В последующие годы власти ХМАО вновь отменили торжественные шествия. Это было сделано из соображений безопасности, поэтому акция вернулась в онлайн-формат.
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