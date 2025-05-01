Поплавская озвучила неочевидную причину отмены концерта на Красной площади 9 мая

Причина отмены концерта на Красной площади может крыться не только в вопросах безопасности, но и в том, что артисты не готовы выступать бесплатно. Об этом в разговоре с URA.RU заявила актриса Яна Поплавская, оценивая последние высказывания представителей шоу-бизнеса.
«Думаю, что, безусловно, это связано с вопросами безопасности. Но одновременно с этим со всех сторон слышны вопли артистов, что они не будут выступать бесплатно на больших концертных площадках. Хотели брать миллионы? Меня от этого трясло! Вот все само и решилось», — поделилась собеседница агентства.
Актриса отметила, что она не считает отмену концерта на Красной площади сильной «потерей»: по всей стране будет огромное количество праздничных мероприятий по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. И они будут без миллионных гонораров «за микрофоны», как говорят некоторые публичные персоны. Поплавская, которая помогает нашим ребятам на СВО, отмечает, что ее знакомые артисты, в числе которых Вика Цыганова, Ян Осин, Вадим Колганов и другие, не берут за свои выступления миллионные гонорары.
«Ребята держат простые микрофоны, просто на гитарах играют. Я попросила артиста Джанго приехать на фестиваль „Семнадцать мгновений“. Объяснила, что за ситуация, гонораров нет. Он мне говорит: „О чем ты говоришь, Яна? Конечно, приеду“. Бесплатно. Понимаете? А тут они возмущаются: платите миллионы, а то не будем выступать. Цинично, мерзко и отвратительно. Это называется ничего святого!» — негодует актриса.
Об отмене концерта на Красной площади стало известно 26 апреля. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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