Поплавская озвучила неочевидную причину отмены концерта на Красной площади 9 мая

Актриса Поплавская: брать миллионы за концерт на 9 мая — мерзко
© Служба новостей «URA.RU»
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Яна возмущается аппетитами артистов
Яна возмущается аппетитами артистов Фото:

Причина отмены концерта на Красной площади может крыться не только в вопросах безопасности, но и в том, что артисты не готовы выступать бесплатно. Об этом в разговоре с URA.RU заявила актриса Яна Поплавская, оценивая последние высказывания представителей шоу-бизнеса.

«Думаю, что, безусловно, это связано с вопросами безопасности. Но одновременно с этим со всех сторон слышны вопли артистов, что они не будут выступать бесплатно на больших концертных площадках. Хотели брать миллионы? Меня от этого трясло! Вот все само и решилось», — поделилась собеседница агентства.

Актриса отметила, что она не считает отмену концерта на Красной площади сильной «потерей»: по всей стране будет огромное количество праздничных мероприятий по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. И они будут без миллионных гонораров «за микрофоны», как говорят некоторые публичные персоны. Поплавская, которая помогает нашим ребятам на СВО, отмечает, что ее знакомые артисты, в числе которых Вика Цыганова, Ян Осин, Вадим Колганов и другие, не берут за свои выступления миллионные гонорары.

«Ребята держат простые микрофоны, просто на гитарах играют. Я попросила артиста Джанго приехать на фестиваль „Семнадцать мгновений“. Объяснила, что за ситуация, гонораров нет. Он мне говорит: „О чем ты говоришь, Яна? Конечно, приеду“. Бесплатно. Понимаете? А тут они возмущаются: платите миллионы, а то не будем выступать. Цинично, мерзко и отвратительно. Это называется ничего святого!» — негодует актриса.

Об отмене концерта на Красной площади стало известно 26 апреля. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Причина отмены концерта на Красной площади может крыться не только в вопросах безопасности, но и в том, что артисты не готовы выступать бесплатно. Об этом в разговоре с URA.RU заявила актриса Яна Поплавская, оценивая последние высказывания представителей шоу-бизнеса. Актриса отметила, что она не считает отмену концерта на Красной площади сильной «потерей»: по всей стране будет огромное количество праздничных мероприятий по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. И они будут без миллионных гонораров «за микрофоны», как говорят некоторые публичные персоны. Поплавская, которая помогает нашим ребятам на СВО, отмечает, что ее знакомые артисты, в числе которых Вика Цыганова, Ян Осин, Вадим Колганов и другие, не берут за свои выступления миллионные гонорары. «Ребята держат простые микрофоны, просто на гитарах играют. Я попросила артиста Джанго приехать на фестиваль „Семнадцать мгновений“. Объяснила, что за ситуация, гонораров нет. Он мне говорит: „О чем ты говоришь, Яна? Конечно, приеду“. Бесплатно. Понимаете? А тут они возмущаются: платите миллионы, а то не будем выступать. Цинично, мерзко и отвратительно. Это называется ничего святого!» — негодует актриса. Об отмене концерта на Красной площади стало известно 26 апреля. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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