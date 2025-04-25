Отменен концерт на Красной площади в честь Дня Победы

Праздничный концерт на Красной площади в Москве 9 мая исключен из плана мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Распоряжение от 24 апреля 2025 г. №1020-р. В пункте 20 слова „и праздничный концерт на Красной площади в г. Москве“ исключить», — указано в сведениях на портале. О причинах отмены мероприятия не уточняется.
Как сообщало URA.RU ранее, свое намерение приехать 9 мая на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне подтвердил президент Сербии Александр Вучич. Он подчеркнул, что его страна гордится значительным вкладом в борьбу против фашизма. О своем желании посетить столицу РФ в День Победы заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. На торжества в Москве прибудут более 20 зарубежных лидеров.
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