25 апреля 2025

Отменен концерт на Красной площади в честь Дня Победы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт на Красной площади исключили из списка мероприятий
Концерт на Красной площади исключили из списка мероприятий Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

Праздничный концерт на Красной площади в Москве 9 мая исключен из плана мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Распоряжение от 24 апреля 2025 г. №1020-р. В пункте 20 слова „и праздничный концерт на Красной площади в г. Москве“ исключить», — указано в сведениях на портале. О причинах отмены мероприятия не уточняется.

Как сообщало URA.RU ранее, свое намерение приехать 9 мая на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне подтвердил президент Сербии Александр Вучич. Он подчеркнул, что его страна гордится значительным вкладом в борьбу против фашизма. О своем желании посетить столицу РФ в День Победы заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. На торжества в Москве прибудут более 20 зарубежных лидеров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Праздничный концерт на Красной площади в Москве 9 мая исключен из плана мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Распоряжение от 24 апреля 2025 г. №1020-р. В пункте 20 слова „и праздничный концерт на Красной площади в г. Москве“ исключить», — указано в сведениях на портале. О причинах отмены мероприятия не уточняется. Как сообщало URA.RU ранее, свое намерение приехать 9 мая на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне подтвердил президент Сербии Александр Вучич. Он подчеркнул, что его страна гордится значительным вкладом в борьбу против фашизма. О своем желании посетить столицу РФ в День Победы заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. На торжества в Москве прибудут более 20 зарубежных лидеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...