Рубио: Украина не сможет «сдвинуть Россию» к границам 2014 года

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Марко Рубио заявил, что у Киева нет возможности забрать некоторые российские территории
Марко Рубио заявил, что у Киева нет возможности забрать некоторые российские территории Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киевские власти не смогут оттеснить Россию к территориальным позициям, которые страна занимала в 2014 году. Об этом сообщил госсекретарь и врио помощника президента США по нацбезопасности Марко Рубио. 

«Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году», — заявил Рубио, отметив, что данный факт нужно приять. Его слова передает телеканал Fox News.

Ранее колумнист Марк Тиссен предложил американскому лидеру Дональду Трампу построить стену на границе между Россией и Украиной. В качестве примера он привел Польшу, которая уже возводит оборонительные сооружения на границе с РФ. 

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Киевские власти не смогут оттеснить Россию к территориальным позициям, которые страна занимала в 2014 году. Об этом сообщил госсекретарь и врио помощника президента США по нацбезопасности Марко Рубио.  «Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году», — заявил Рубио, отметив, что данный факт нужно приять. Его слова передает телеканал Fox News. Ранее колумнист Марк Тиссен предложил американскому лидеру Дональду Трампу построить стену на границе между Россией и Украиной. В качестве примера он привел Польшу, которая уже возводит оборонительные сооружения на границе с РФ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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