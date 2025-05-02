Рубио: Украина не сможет «сдвинуть Россию» к границам 2014 года

Киевские власти не смогут оттеснить Россию к территориальным позициям, которые страна занимала в 2014 году. Об этом сообщил госсекретарь и врио помощника президента США по нацбезопасности Марко Рубио.
«Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году», — заявил Рубио, отметив, что данный факт нужно приять. Его слова передает телеканал Fox News.
Ранее колумнист Марк Тиссен предложил американскому лидеру Дональду Трампу построить стену на границе между Россией и Украиной. В качестве примера он привел Польшу, которая уже возводит оборонительные сооружения на границе с РФ.
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